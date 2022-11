Jennifer López elimina sus publicaciones en Instagram. ¿Qué sucedió? La cuenta de Instagram de Jennifer López ha dado de qué hablar este miércoles ya que está completamente en blanco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cuenta de Instagram de Jennifer López ha dado de qué hablar este miércoles, y no porque haya subido otra de sus sensuales fotos o algún romántico video junto a Ben Affleck, sino porque de la noche a la mañana el perfil de la Diva del Bronx está completamente en blanco. ¿Qué habrá pasado? ¿Un fallo técnico? ¿Algún episodio que hizo que la estrella se retirara de las redes? Cuenta de Instagram de Jennifer López Cuenta de Instagram de Jennifer López | Credit: Cuenta de Instagram de Jennifer López Estas son las preguntas del día, pero lo cierto es que el equipo de la cantante no ha comunicado las razones de lo sucedido. En estos momentos la cuenta que tiene 226 millones de seguidores se encuentra sin fotos o videos, y su foto de perfil tiene un fondo negro. Asimismo, las cuentas de Twitter y TikTok de la artista también cambiaron su foto por un fondo completamente negro. Jennifer López Jennifer López | Credit: Lokman Vural Elibol/Anadolu Agency via Getty Images Aunque mucho se especula sobre la posible causa de lo sucedido, algunas celebridades suelen dejar vacías sus redes sociales cuando están a punto de lanzar un nuevo proyecto para acaparar la atención del público. ¿Será eso lo que está pasando con JLo? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo bueno es que en medio de lo sucedido todo parece ir viento en popa en la vida personal de la también actriz. Hace solo unos días, López presumió un nuevo collar que decía "Mrs", dejándole saber al mundo que es una mujer felizmente casada.

