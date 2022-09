La doble de Jennifer López muestra cómo la confunden en la calle todo el tiempo, ¡mira el video! El parecido de Connie Peña con Jennifer López es tal que la gente en la calle no para de detenerla para tirarse fotos y pedirle autógrafos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López Jennifer López | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic El parecido de Connie Peña con Jennifer López es tal que no paran de tirarle fotos y pedirle autógrafos cada vez que sale a la calle. Por eso, la doble de la Diva del Bronx ha querido compartir un simpático video donde demuestra cuánta confusión crea en los que la conocen por primera vez. En el video podemos ver que desde paparazzis hasta transeúntes o turistas la detienen con tal de tomarse fotos con la persona que más se parece físicamente a JLo. También se puede ver cómo un guardaespaldas todo el tiempo la vigila mientras ella actúa como si fuera la mismísima esposa de Ben Affleck. A las imágenes le han llovido los comentarios de decenas de personas que se asombran del increíble parecido entre ambas. "Qué onda esta igualita 🤯🤯🤯😂✨👏🏼"; "wooow como puede ser? Es idéntica"; "omggggg pensé que era ella de verdad 😭😭😭😭"; "me la creí jajaja 👏🏽👏🏽👏🏽"; "no es ella pero que parecido tan bueno tiene 😍👏", dijeron los comentaristas. Peña, quien vive en California, ha hecho de todo parecerse cada vez más a López, como bajar dos tallas de busto o hacerse una liposucción para que su figura fuera cada vez más similar a la de la cantante y actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una ocasión, Peña tuvo la oportunidad de conocer personalmente a JLo cuando asistió en 2019 a un concierto de su gira It's my Party. "Finalmente tuve la oportunidad de conocer a Ms Jennifer López, la leyenda, mi ícono y la mujer que me ha motivado y ha impactado mi vida de tantas maneras", dijo entonces. "Este día cambió mi vida. He esperado tanto para que llegara este día. Nunca había estado tan nerviosa en toda mi vida".

