Jennifer López dice que no le pagaron nada por hacer la película Hustlers La Diva del Bronx asegura que actuó y produjo la película de manera gratuita para tomar control absoluto de la producción. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Jennifer Lopez no tuvo que hacer ningún esfuerzo para que le pagaran por su papel protagónico en la película Hustlers porque, aparentemente, no le pagaron nada, reveló la Diva del Bronx a la revista GQ. "No me pagaron un montón de dinero por Hustlers", afirmó la cantante de 50 años en un video publicado el lunes 18 de noviembre. "Lo hice de forma gratuita y lo produje. Como Jenny from the Block, hago lo que amo". López protagonizó el filme junto un elenco protagonista femenino que incluye a Cardi B, Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer y Lili Reinhart. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom George Pimentel/Getty Images for TIFF "Se convirtió en un movimiento", dijo a la publicación. "Esta es nuestra película, donde controlamos [todo]. Saben que son todas las productoras, directoras, escritoras, todas son mujeres protagonistas. Hemos estado observando a los hombres aprovecharse de las mujeres en las películas durante mucho tiempo, por lo que fue un viaje divertido ver las cosas cambiadas". En la película, basada en un caso de la vida real, López interpretó a una stripper veterana llamada Ramona Vega, que reunió a un grupo de compañeras de trabajo para robar dinero de sus clientes millonarios. "En las películas que busco ahora, no solo estoy buscando personajes interesantes y de varias capas, que realmente era Ramona, sino algo que te digan sobre lo que está sucediendo en la cultura", explicó López. "Así que la idea de los muchachos de Wall Street fue interesante para mí. ¡Estas chicas los están engañando, pero ellos están engañando a todos! Entonces, lo que dice sobre ese mundo, los hombres y las mujeres y los roles de género, todo eso me hizo sentir que esta podría ser una película interesante, en lugar de solo una pieza de personaje". Lopez, quien también prepara un proyecto junto a Maluma y Owen Wilson, dice que se sintió atraída por Ramona porque el personaje "tenía su propio conjunto de moral y valores" y "era en muchos aspectos una buena persona" a pesar de convertirse en "un poco criminal". Advertisement

