Jennifer López dice que no cuenta dos de sus cuatro matrimonios y revela detalles de su boda.

Jennifer López no cesa en gritar a los cuatro vientos su amor por el ex pelotero Alex Rodríguez, y tras su compromiso el pasado mes de marzo luego de dos años de noviazgo, la pregunta del millón es ¿y la boda para cuando?

La cantante que está celebrando sus 50 años con una gira de cumpleaños, compartió el pasado jueves detalles de los preparativos de su espectáculo, pero también lo que será su cuarta boda.

“Ya son tres años”, dijo en el vídeo compartido en su canal de YouTube, sobre su relación con Rodríguez. “[Nos casaremos] pronto, no pronto pronto, pero el próximo año. Quiero una boda grande. Quiero casarme por la iglesia esta vez. Nunca me he casado por la iglesia”.

Image zoom Jennifer López/Instagram

Por primera vez, la cantante habló sin tapujos sobre sus pasados matrimonios con Ojani Noa, con quien estuvo casada durante 1997 al 1998; el bailarín Cris Judd del 2001 al 2003; y el cantante Marc Anthony del 2004 al 2014, con quien procreó a sus gemelos Max y Emme.

“Me he casado tres veces: una vez por nueve meses y una vez por once meses, así que no cuento esas”, comentó la cantante en el vídeo. “Estuve casada con Marc por 10 años con los niños. Era realmente joven las primeras dos veces que intenté casarme. Estoy diciendo intenté casarme”.

Image zoom Instagram

La cantante admitió que sus primeros dos matrimonios no funcionaron debido a que estaba buscando amor en medio de una carrera muy ocupada.

“Pareciera que en este [estilo] de vida siempre estás rodeada de gente, así que nunca estás sola, pero es [una vida] muy solitaria”, dijo. “Así que sentía que si me casaba, siempre tendría a alguien, pero así no es como funciona la vida. No es como debe ser, es una mala razón para casarte. No es la correcta, es la equivocada”.

La cantante agregó: “La [razón] correcta es cuando encuentras a alguien que te hace mejor”.

Image zoom Alex Rodríguez/Instagram

Y López lo ha encontrado en Rodríguez. Aunque la cantante se encuentra ocupada con su gira, admitió que poco a poco ella y su prometido están empezando a preparar su boda, una que sin lugar a dudas incluirá a los hijos de ambos.

“Está súper emocionada”, aseguró una fuente a PEOPLE.