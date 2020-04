¿Le gustaba más el de Ben Affleck? Jennifer López revela que le "encantaba" su anillo de compromiso En una entrevista con Apple Loft la Diva del Bronx habló sobre en 'anillito' que le regaló hace más de 15 años el actor: "Me encantó recibirlo". ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El impactante anillo de compromiso de $1.8 millones y un diamante de 16 quilates que le regaló Alex Rodríguez a Jennifer López dejó a muchos boquiabiertos y ocupa un lugar muy especial en el corazoncito de la Diva del Bronx. Pero hay otro anillo de compromiso que la artista recuerda con cariño, y en una entrevista reciente la artista no pudo ocultar lo "especial" que éste fue para ella. "Conocí a [Barbara Streisand] en una fiesta de los [premios] Oscar y en esos momentos estaba comprometida con Ben Affleck y ella estaba muy interesada en los diamantes, cosa que yo no sabía", explicó la actriz, cantante y productora en una entrevista que concedió desde su hogar en Miami a Zane Lowe, para Apple Music. "Él me había regalado un diamante rosado, que llamó mucho la atención de la prensa y bueno...lo que sea. Me encantó recibirlo". "Entonces ella se me acercó y como que ella había escuchado del [anillo]. Y me dijo como que: '¿Puedo ver el anillo?'. Entonces me preguntó del anillo, pero entonces me preguntó -y pensé que esto era muy extraño- sobre el ser famosa y cómo lo llevaba". Ben Affleck y Jennifer López estuvieron comprometidos en matrimonio del 2002 al 2004. Bennifer, es el nombre con que se conocía a la pareja por aquellos años: Image zoom Kevin Winter/Getty Images ¡El anillo deslumbraba! Image zoom Kevin Winter/Getty Images En marzo de 2019 Alex Rodríguez sorprendió a la doña con este anillo valuado en $1.8 millones, que es sencillamente épico: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El "anillito" en cuestión hizo olas en su tiempo. Y no es para menos. Se trataba de una prenda elaborada por el reconocido joyero de Hollywood Harry Winston Por su parte, la prenda que le dio AROD a su amada en marzo de 2019, palidecería en comparación por su valor: según expertos se estima que tiene un costo de $1.8 millones y va coronado por un impactante diamante de 16 quilates con corte esmeralda. Bueno, como dicen por ahí: lo que cuenta es la intención ¿no? Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Le gustaba más el de Ben Affleck? Jennifer López revela que le "encantaba" su anillo de compromiso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.