De riguroso luto, Jennifer Lopez despidió así a uno de sus grandes amigos Acompañada en todo momento por su esposo, Ben Affleck, la cantante acudió al funeral celebrado en Miami donde le rindió el más sentido homenaje y le dio el último adiós. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un mes después de la muerte de su amigo, Jennifer Lopez, familiares y allegados acudieron al funeral de JR Ridinger para despedirle. Vestida de riguroso luto y acompañada de su esposo, Ben Affleck, JLo cantó, bailó y dedicó unas palabras al socialité y famoso hombre de negocios. La artista deslumbró junto al piano y se mostró emocionada al recordar a su amigo, cómplice y colega en importantes momentos de su vida. Jennifer Lopez Jennifer Lopez | Credit: Mezcalent La artista compartió escenario y espacio, entre otros, con Alicia Keys, Kim Kardashian, Ja Rule y Jamie Foxx, quienes también asistieron a este funeral en Miami para dar el último adiós al millonario. Su esposa, Loren Ridinger, compartió en sus redes sociales algunos de los momentos más emotivos de esta fiesta de despedida, entre los que destacan el sentido discurso de la diva del Bronx. Además de su marido, la actriz y cantante también estuvo acompañada por sus otros dos amores, sus hijos Max y Emme. Jennifer Lopez Jennifer Lopez junto a su hija Emme y su esposo, Ben Affleck | Credit: (Photo by Romain Maurice/Getty Images for Haute Living) El empresario norteamericano de 63 años fallecía a primeros de septiembre tras sufrir una embolia pulmonar en un yate en Croacia. Con esta fiesta por todo lo alto de amigos y familiares honraron su recuerdo de la forma que a él más le gustaba, con alegría y buena música. QEPD.

