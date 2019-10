¿Jennifer López demandada por $150,000 por compartir una foto de paparazzi de ella y Alex Rodríguez en su Instagram? Jennifer López enfrenta una demanda por supuestamente publicar en su Instagram una foto suya con Alex Rodríguez que es propiedad de un paparazzi. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Jennifer López enfrenta una demanda por supuestamente publicar una foto suya con Alex Rodríguez en Instagram que es propiedad de un paparazzi. Splash News y Picture Agency alegan en la demanda que la actriz y cantante de raíces puertorriqueñas compartió una foto que es propiedad de ellos en su Instagram Story en el 2017. Según la demanda citada por The Blast y E! News, la artista está siendo demanda por supuestamente violar los derechos de autor de esta agencia de fotos al compartir esta imagen sus redes sin su autorización. Documentos en la corte muestran que Splash News y Picture Agency están demandando a López por una jugosa cantidad de $150,000, argumentando que ellos son los únicos dueños de la imagen (que muestra a JLo y A-Rod caminando por la Ciudad de Nueva York agarrados de la mano) y los que poseen los derechos de autor de esta foto de la famosa pareja. El representante de López aún no ha respondido a PEOPLE para comentar sobre esta noticia. Image zoom (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Específicamente, López o alguien que actuó en su nombre copió la foto y la distribuyó en su Instagram, en la cuenta de @jlo, en un Story publicado el 7 de noviembre del 2017”, detallan los documentos, según The Blast. La agencia de foto argumenta en los documentos en la corte que López fue notificada de su “infracción” en una carta dirigida a su representante con fecha de 12 de diciembre del 2017. Jennifer López no ha hecho ningún comentario aún al respecto. La estrella Nuyorican no es la única celebridad que ha enfrentado demandas de paparazzi. La cantante Ariana Grande, la estrella de telerrealidad Khloe Kardashian y la modelo Gigi Hadid también pasaron por esta amarga experiencia en el pasado. Advertisement EDIT POST

