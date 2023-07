Jennifer López y Shakira ¡al natural! disfrutan del verano con look casual y relajado Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería jennifer lopez busca tina y shakira se cae de la tabla de surf Credit: The Grosby Group (x2) La Diva del Bronx fue captada en camiseta y jeans haciendo compras en CA., mientras que la cantante colombiana se dedicó al surf en Costa Rica. Además: Camila Cabello no deja nada a la imaginación y el bikinazo de la esposa de Matt Damon, ¡míralos! Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group La esposa de Ben Affleck no ceja en su búsqueda por lograr el hogar perfecto y así, un poquito contrariada, la encontramos en una boutique de Melrose, en Los Ángeles, donde se encontraba buscando una tina para su nueva mansión de millones y millones, ¡wow! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Shakira Shakira Credit: Backgrid/The Grosby Group * En Miami captamos a la cantante colombiana intentando sacudirse la caída que sufrió mientras practicaba el surf en una playa de Costa Rica donde ha gozado de unas merecidas vacaciones. 2 de 9 Ver Todo Camila Cabello <p>En París nos encontramos en primera fila del desfile de la diseñadora Iris Van Harpen a la cantante de sangre cubana quien robó miradas con este modelito transparente ¡que no deja nada a la imaginación! </p> En París nos encontramos en primera fila del desfile de la diseñadora Iris Van Harpen a la cantante de sangre cubana quien robó miradas con este modelito transparente ¡que no deja nada a la imaginación! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Luciana Barroso Luciana Barroso Credit: Mega/The Grosby Group En Mykonos, Grecia, nos topamos con la esposa argentina del actor Matt Damon ¡y miran nada más el tipazo de la madre de tres hijas! 4 de 9 Ver Todo Belinda Belinda Radio Disney Vivo 2023 Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) La cantante mexicana sorprendió a todos con el traje que eligió para el concierto Radio Disney Vivo 2023 llevado a cabo en Arena Ciudad de México. 5 de 9 Ver Todo Príncipe Harry y Meghan Markle Meghan Markle, Prince Harry Credit: Backgrid/The Grosby Group Los duques de Sussex reaparecen en California tras una serie de contratiempos en su empresa tras la cancelación de su lucrativo contrato con la empresa Spotify. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paulina Rubio Paulina Rubio Credit: G3/The Grosb La Chica Dorada encendió el escenario de la gala 2023 de Mr. Gay España que se celebró en Madrid, ¡olé! 7 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Otra que se encuentra vacacionando en Europa es la actriz, directora y productora texana, quien fue captada con su esposo e hijo (no fotografiados) en Marbella. 8 de 9 Ver Todo Ricardo Arjona Ricardo Arjona Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group Luciendo una sonrisa de oreja a oreja el cantautor guatemalteco cerró su exitosa gira Blanco y Negro: Volver, en el Coliseo de San Juan, PR. que ha roto récords, ¡felicidades! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

