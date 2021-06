Entre lágrimas y risas Jennifer López celebra a su hermana Lynda López por sus 50 años, ¿las acompañó Ben Affleck? La Diva del Bronx homenajeó a su hermana con cena íntima en West Hollywood, pero antes fue captada comiéndose a besos a Ben Affleck ¡mira las imágenes! Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La noche de este domingo fue sumamente emotiva para Jennifer López y su familia. Su queridísima hermana Lynda López alcanzó el medio siglo de vida y por eso, la Diva del Bronx y un grupo íntimo se reunieron en West Hollywood para celebrar a la periodista en este significativo aniversario. Peor antes, la Diva del Bronx fue captada en dicho lugar, cenando al fresco y comiéndose a besos a Ben Affleck antes del festejo. La celebración ocurrió en una cena íntima que según fuentes se llevó a cabo en el exclusivo restaurante Nobu donde las hermanas cantaron, bailaron y hasta lloraron abrazadas. Todo -o casi todo- quedó documentado en redes sociales. "Querida hermanita, te amo, tú eres y siempre has sido mi mejor amiga original, mi cómplice, mi todo. La que siempre me ha celebrado en las buenas y alentado en las malas", escribió la Diva del Bronx en redes al compartir las imágenes de la celebración. "Eres brillante, un ángel brillante en la tierra con un corazón puro y un espíritu verdaderamente hermoso. Te mereces las mejores cosas de la vida y en tu cumpleaños te deseo paz, salud, felicidad, éxito y sobre todo: todo el amor que tu corazón pueda desear". Lógicamente muchos se han preguntado si Ben Affleck, el nuevo amor de Jennifer López, estaría presente en la cena. Y aunque él no aparece en los posts de la Diva ni de su hermana, en un video se escucha una risa que bien podría ser la suya cuando ambas bromearon quitándose la edad. Antes de la celebración la pareja fue captada besándose apasionadamente durante su cena al fresco y bromeando, en imágenes de paparazzi que están causando impacto. jennifer lopez y lynda lopez Credit: IG/JLO lynda lopez pastel cumpleanos Credit: IG/Lynda López "Sobre la noche de anoche Otro viaje alrededor del sol y soy tan afortunada de pasarlo al lado de la gente que más quiero. No hay palabras suficientes para darle las gracias a mi amiga incondicional JLo por la hermosa celebración de cumpleaños, completa con una playa divina y la foto de bebé más grande que he visto en mi vida", expresó la cumpleañera en un post publicado este lunes. jennifer lopez cumplenos lynda lopez Credit: IG/Lynda López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lynda López comenzó su carrera en el periodismo hace décadas y recientemente publicó la biografía AOC: The Fearless Rise and Powerful Resonance of Alexandria Ocasio-Cortez, sobre la congresista de ascendencia puertorriqueña Alexandra Ocasio-Cortéz. ¡Muy feliz cumpleaños!

