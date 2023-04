Las redes castigan a Jennifer López por su nuevo proyecto de bebidas: "¿Pensé que no tomabas alcohol?" La Diva del Bronx presumió con orgullo su nueva aventura ¡y la reacción de los fans no se hizo esperar! "Oh wow. Esto es decepcionante". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Este miércoles Jennifer López tenía un motivo muy importante por el que celebrar. Gritando a los cuatro vientos —y especialmente a sus más de 240 millones de seguidores en Instagram— la Diva del Bronx presentó su nuevo bebé: Su primera marca de bebidas alcohólicas que ha bautizado como Delola. Posando desde la costa italiana la artista de 53 años hizo lo que mejor sabe hacer: verse espectacular y divina para mostrar el producto que asegura, es "único" y la hace sentirse muy "orgullosa" de él. Pero las redes no han recibido el anuncio con el mismo entusiasmo. El post publicado este martes en IG suma más de 500,000 likes, aún así lo que le están sobrando son los comentarios expresando decepción por parte de los fans sobre la razón que llevó a la Diva del Bronx a apoyar un proyecto de bebidas con alcohol. Los fieles fans no olvidan que JLO ha declarado en múltiples ocasiones que ella no bebe y su marido, Ben Affleck, ha sufrido problemas con la bebida durante años. Uno de los comentarios más fuertes provino de la influencer y anfitriona de podcast Kristen Bear, quien aboga por la abstención. "Oh wow. Esto es decepcionante", exclamó al reaccionar al post. "¿Por qué no crear una marca no alcohólica [especialmente] considerando que tú has hablado abiertamente sobre los efectos negativos del alcohol y que tú misma no bebes? Esto se siente como fuera de tono para ti, estoy genuinamente intrigada de por qué estás vendiendo alcohol". A ese comentario le siguieron más de 97 respuestas, además de la cascada de otros comentarios que le han llovido al post. "No tiene sentido ¡ella no bebe!", exclamó alguien más. "Pensé que había hablado abiertamente de que no bebías por lo malo que es y también tu marido está en recuperación". El post de Jennifer López anunciando su línea de bebidas alcoholicas Delola ha encendido una enorme polémica en redes: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La esposa de Ben Affleck aseguró por medio de un comunicado que esta nueva aventura había comenzado hace dos años junto a Kent Austin y Jenna Fagnan, y su manager y socio Benny Medina. La Diva del Bronx también contó a PEOPLE que el proyecto es parte de un nuevo enfoque en su vida. "Creo que conforme me he ido haciendo menos workaholic y he [decidido] disfrutar más de la vida...era como [esto es] algo que real, realmente quería hacer".

