¿Ya no hay boda? JLo revela que contempla no casarse con Álex Rodríguez La Diva del Bronx explicó por qué tanto ella como su prometido se lo están pensado dos veces antes de desfilar hacia el altar. ¡Aquí la razón! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de posponer su esperada boda con Álex Rodríguez a mediados de este año por la pandemia del coronavirus, Jennifer López reveló que ambos han contemplado la posibilidad de cancelar los planes totalmente y no celebrar ninguna ceremonia. “Hay alguna parte de ti que ha pensado tal vez hacer algo como Goldie [Hawn] y Kurt [Russell]”, comentó en una entrevista de radio al periodista Andy Cohen refiriéndose al hecho de que esa reconocida pareja lleva más de 30 años junta sin casarse. Image zoom Credit: Steve Granitz/WireImage "Oh, sí, hemos hablado sobre esa posibilidad, desde luego. Quiero decir que, teniendo en cuenta nuestras edades y el hecho de que ya hemos estado casados antes, no era algo imprescindible ni urgente. Nos lo preguntamos varias veces: ¿Nos casamos? ¿No nos casamos? ¿Qué significa una boda para nosotros? En último término es algo muy personal", reflexionó López. La Diva del Bronx y el exjugador de béisbol tenían planeado casarse en Italia el pasado verano, pero lo postergaron conscientes de la crisis que atravesaba el mundo a causa de la pandemia y aclaró que ni ella ni Rodríguez tiene prisa alguna. "Fue muy triste porque se suponía que nos casaríamos en junio y lo planeamos todo. Así que en marzo o abril, miramos cómo estaba las cosas y decimos: 'Puede que no lo hagamos'. Italia estaba en la peor situación del mundo. Y nos íbamos a casar en Italia. Yo estaba como, 'veamos, tenemos que cancelarlo todo", dijo López. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos a la espera como el resto del mundo. Entonces, nuevamente, es algo que tenemos que esperar y ver en unos meses cómo se resuelve todo", agregó. La pareja vive junta con los hijos de cada uno: de los mellizos de 12 años de López, Max y Emme; y de las hijas de Rodríguez, Natasha, de 16, y Ella, de 12. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

