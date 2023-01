Jennifer López ¿dudó en casarse con Ben Affleck? Una experiencia profesional ocasionó las dudas en Jennifer López sobre sus decisiones de pareja ¿eso puso en riesgo su boda con Ben Affleck? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora suman cuatro los matrimonios que Jennifer López tiene en su haber. De hecho, en 2022, contrajo nupcias con Ben Affleck, con quien estuvo comprometida a los atrás. Ahora, la actriz confiesa que cuando filmaba Shotgun Wedding en algún momento dudó en volverse a casar porque prefería estar sola; sin embargo, el amor fue más fuerte con su colega y llegó al altar nuevamente con su colega. "Estábamos en diferentes etapas cuando filmamos Shotgun Wedding", confesó López al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Creo que eso es lo que aprendí de esta película, seguir mi siguiente o mis siguientes años en donde lo que lo único que quería era casarme conmigo misma. Eso es en lo que más me concentro en mi vida personal, esas son las cosas que realmente importan para mí". La también cantante asegura que las personas deben vivir como mejor les parezca en el plano sentimental y pese a las decisiones que se tomen hay que seguir adelante. "Creo que vivimos en un mundo en el que ya no existen las reglas", advirtió. "Honestamente, creo que tienes que seguir tu propio viaje como persona y hacer tu vida mientras estás sola. A lo mejor, hay gente que nunca se casa o algunos se casan cinco o seis veces, no importa", continuó. "Esto se trata sobre ser fiel a ti mismo y descubrir quién eres. Todos hacemos las cosas bien, pero también cometemos errores, esa es la vida, es el porqué estamos aquí". Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: Michael Buckner/WWD via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer López reconoció que en los proyectos fílmicos en los que se involucra, dejan al descubierto algunas de sus propias experiencias. "El tipo de películas que hago, que casi siempre son comedias románticas, siempre tienen que ver con mi vida personal en diferentes situaciones; ya sabes, el súper vestido y las grandes expectativas que tienen sobre las bodas, si al final del día solo se trata de dos personas y el compromiso que tienen entre ellas", concluyó.

