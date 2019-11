Jennifer López confiesa angustiada que un director le pidió que le enseñara los pechos La cantante y actriz ha hecho una fuerte confesión, ella también fue víctima del acoso sexual durante el rodaje de una de sus famosas películas. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como es habitual en ella, volvió a destapar su corazón para confesar algo que vivió y sufrió en su carrera. Jennifer López también sabe lo que es el acoso sexual. Así mismo lo contó en una charla entre actrices en la mesa redonda de Hollywood reporter que dejó a sus compañeras, Scarlet Johansson y Renée Zellweger, entre otras, sin palabras. La protagonista de Hustlers recordó cuando un director le pidió que se quitara el top que llevaba puesto y le “enseñara los pechos”. Muerta de miedo pero muy segura, se negó. Según contó a sus colegas de profesión, la chica del Bronx salió como una fiera y no permitió ser humillada. “Si cedes en ese momento, esa persona se sale con la suya, pero como le marqué un límite y le dije que no, él lo dejó correr y luego se disculpó”, recuerda con angustia. Ella no olvidó y salió del cuarto donde había ocurrido la terrible escena. A sus 50 años es la primera vez que cuenta algo tan delicado. Siempre ha estado ahí para apoyar a quienes salieron a contarlo públicamente y se unió al movimiento MeToo que dio la vuelta al mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como persona pública, y, sobre todo, madre de una nena, Emme, tiene claro que ha de ser un ejemplo de lucha, por eso lo ha contado sin tapujos invitando a que no nos quedemos callados. Su nueva película donde interpreta a la stripper Ramona muestra un poquito ese otro lado donde las mujeres de alguna manera se vengan de ese ‘todo vale’ de algunos hombres, la mayoría de Wall Street, a los que dejan sus carteras peladas de dinero. La cinta podría valerle la nominación al Oscar por su espectacular interpretación Mientras se toma esa decisión agradecemos a JLo por ese valiente gesto que puede servir a muchas mujeres para decir NO. Advertisement EDIT POST

