¡Mira cómo han crecido los hijos de Jennifer López! By Mayra Mangal

Además: J-Lo deja boquiabierta a Francisca Lachapel con su anillo; Andrea Legarreta sexy en traje de baño; Enrique Iglesias muestra su trasero en pleno concierto; Eiza González bellísima en Hollywood, y más fotos de los famosos ¡Míralos!

¡A comer!

Luego de una semana sumamente ajetreada Jennifer López se dio una escapada para tomar el almuerzo con sus hijos mellizos Emme (izq.) y Max Muñíz (detrás de su mamá) en Miami ¿Ya vieron cómo han crecido?

Boquiabierta

Por cierto que antes de darse un merecido descanso la Diva del Bronx se pasó por los estudios de Despierta América en Miami para hablar de su cinta Hustlers y deslumbrar a Karla Martínez y a Francisca Lachapel (der.) con su impactante anillo de compromiso! Wow!

¡Fiu, fiu!

En Cancún doña Andrea Legarreta mostró sus plenitud a los 48 años con sexy traje de baño en sus vacaciones playeras por la Independencia de México.

¿Solo amigos?

En Nueva York la ex Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, fue captada de la mano de un misterioso caballero ¿será su nuevo romance?

¿Qué onda?

Enrique Iglesias muestra su trasero durante el concierto que ofrecíó en el Colisseum de Las Vegas como parte de las fiestas patrias mexicanas.

¡Todo bien!

También en Las Vegas Marc Anthony dio buenas señales al intepretar sus éxitos como parte de los conciertos de este fin de semana en la Capital del Juego.

Érase una vez en Hollywood

La mexicana Eiza González (cetnro) apareció muy bien acompanñada por Elsa Collins y Henry Winkler en la fiesta veraniega del té celebrada por Asprey Londres y Champagne Bollinger en el lujoso Beverly Hills Hotel.

¿Y eso?

Kourtney Kardashian levantó cejas al llegar a una fiesta de cumpleaños en Los Ángeles acompañada de French Montana, el ex de su hermana Khloé.

Royal

Christina Aguilera se apoderó del escenario de la mismísima Royal Opera Housde de Londres para ponerle la nota musical al show de Virgin Voyages y Gareth Pugh que se presentó com parte de la Semana de la Moda local.

¡Venga!

J Balvin hizo lo propio en la American Airlines Arena de Miami donde se presentó este fin de semana con su gira ARCOIRIS.

