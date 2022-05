Jennifer López con enorme pantalones y mostrando su ombliguito en L.A. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: Splash News/The Grosby Group JLO continúa deslumbrando con su estilo sexy urbano ¡y además muy acaramelada con Ben Affleck! Además: Shakira triunfa en la alfombra roja de Cannes y Eva Longoria y Alejandro Nones arman la fiesta en la Riviera Francesa, ¡míralos! Empezar galería Ombliguito Jennifer Lopez Credit: Splash News/The Grosby Group Feluz y camino al estudio de danza captamos a una sexy Jennifer López. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Piquitos Shakira en Cannes Credit: CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images En Cannes Shakira repartió besos y deslumbró en la premiere de la cinta Elvis, de Baz Luhrmann. 2 de 8 Ver Todo ¡Uepa! Eva Longoria Alejandro Nones amfAR Gala Cannes 2022 - Show Credit: Getty Images Eva Longoria y Alejandro Nones armaron la fiesta en la gala anual de AmFar, que se celebra paralelamente el Festival de Cine de Cannes. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Vigilado Backgrid/The Grosby Group Credit: Mega/The Grosby Group En California el príncipe Harry paseó en bicicleta bajo la celosa mirada de su guardaespaldas quien según el runrún también trabajó al servicio del desaparecido Michael Jackson. 4 de 8 Ver Todo Te amo Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: Backgrid/The Grosby Group Y como chamaquitos, Jennifer López y Ben Affleck fueron captados entre besos y arrumacos por las calles de L.A., ¡awww! 5 de 8 Ver Todo Puro amor Travis Scott Kourtney Kardashian Credit: Getty Images Otros que siguen festejando su amor tras su espectacular boda son el rockero Travis Scott y Kourtney Kardashian quienes no dejaron de besarse durante su paseo en yate por las aguas de Portofino, Italia. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Felicidades Centro Cultural 'Roberto Cantoral' Celebrates Its 10th Anniversary Credit: Getty Images En Ciudad de México captamos al apuesto cantante Carlos Rivera celebrando los primeros 10 años de existencia del centro cultural Roberto Cantoral. 7 de 8 Ver Todo Un hito ABBA "Voyage" First Performance - VIP Access Credit: Getty Images Y en Londres Lenny Andersson (izq.), Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad y Bjorn Ulvaeus se reunieron para celebrar la premiere mundial de Voyage, el nuevo álbum de su supergrupo: Abba. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window View All 1 of 8 Ombliguito 2 of 8 Piquitos 3 of 8 ¡Uepa! 4 of 8 Vigilado 5 of 8 Te amo 6 of 8 Puro amor 7 of 8 Felicidades 8 of 8 Un hito

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López con enorme pantalones y mostrando su ombliguito en L.A.

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.