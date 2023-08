JLO roba miradas con su camiseta traslúcida ¿con mensaje para Ben Affleck? "Tu nombre es amor" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: Mega/The Grosby Group Los La Diva del Bronx se dejó ver por L.A. con una llamativa camiseta que llevaba un curioso poema. Además, Salma Hayek de vacaciones en su tierra y Francisca y Ana Patricia ¡reunidas en el set!, míralos Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Mega/The Grosby Group Los Después de colgar un controvertido mensaje en redes deseando feliz cumpleaños a su marido, Ben Affleck, JLO reapareció en L.A. con esta camiseta traslúcida que llevaba un bonito poema ¿dedicado a su querido esposo? 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Salma Hayek Y François-Henri Pinault Salma Hayek, Francois Pinault Credit: Backgrid/The Grosby Group Marido y mujer se pasearon muy agarraditos de la mano por las calles de Los Cabos, México, donde pasan unas merecidas vacaciones en familia. 2 de 8 Ver Todo Francisca y Ana Patricia Francisca Ana Patricia Gámez Credit: Mezcalent Las presentadoras se reunieron en el set de Despierta America (Univision), en Doral, FL., donde la mexicana no dudó en tocar la pancita de embarazada de su amiga. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Jessica Alba <p>La actriz y empresaria mexicoamericana también deslumbró pero en Nueva York donde demostró como se camina por las aceras de la Gran Manzana ¡con los tacones más altos del mundo! </p> Credit: Gotham/GC Images La actriz y empresaria mexicoamericana también deslumbró pero en Nueva York donde demostró como se camina por las aceras de la Gran Manzana ¡con los tacones más altos del mundo! 4 de 8 Ver Todo Feid Feid Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Como salido de una película de ciencia ficción el cantante Salomón Villada Hoyos —conocido como Feid— se entregó a su público con tremendo concierto en Ciudad de México. 5 de 8 Ver Todo Cynthia Klitbo Cynthia Klitbo Minas de Pasión Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Con larga y morena (¿o será peluca por su nuevo personaje?) cabellera la actriz de telenovelas se dejó ver en la presentación de la nueva telenovela Minas de pasión, que encabeza la cubana Livia Brito, en Ciudad de México. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Edwin y Kimberly Flores Edwin Luna y Kimberly Flores Credit: Cortesía El cantante y su mujer se fueron de vacaciones prácticamente hasta el fin del mundo al hermosísimo Cruce de lagos, al sur de Argentina, desde donde enviaron esta bonita postal, ¡awww! 7 de 8 Ver Todo Lucero Mijares Hogaza y Juan Torres Lucero Mijares Hogaza, Juan Torres Credit: Entrefam/The Grosby Group La hija de la cantante Lucero (izq.) y el productor mexicano se dejaron ver en la alfombra roja del musical Queens Of Rock, en Ciudad de México. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

