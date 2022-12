Jennifer López rinde sencillo tributo a Selena Quintanilla mientras sale de compras con su hermana Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez y Lynda López Credit: x17/The Grosby Group La Diva del Bronx apareció con un bolso carísimo de Hermés colgando en el brazo y una camiseta de la cantante que le diera el impulso a la fama hace muchos años. ¡Además! Bad Bunny regala juguetes en Puerto Rico y Sofía Vergara impacta con su bikinazo, ¡míralos! Empezar galería Lynda López y Jennifer López Jennifer Lopez y Lynda López Credit: x17/The Grosby Group La Diva del Bronx fue captada haciendo unas compras con su hermana (der.) en el Worldmarket de Los Ángeles, CA. y combinando un bolso tipo Hermés con una camiseta en honor a Selena Quintanilla, a quien ella personificara en la cinta homónima del 1997 que fue dirigida por Gregory Nava. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Juliana Nalú Juliana Nalú Credit: Backgrid/The Grosby Group Y en las paradisíacas aguas de Río de Janeiro captamos a la sexy modelo brasileña quien saltara a la fama brevemente por ser ligada sentimentalmente con Kanye West ¡wow! 2 de 7 Ver Todo Bad Bunny Bad Bunny Credit: Alfredo Rolon/ Grosby Group Y en San Juan Puerto Rico encontramos al cantante boricua llegando al coliseo Clemente Soto para entregar —cuéntenlos— 25,000 juguetes y regalos a nombre de su fundación Good Bunny para los niños de su patria, ¡bravo! 3 de 7 Ver Todo Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara bikinazo Credit: IG/Sofía Vergara Y en algún lugar del Caribe encontramos a la jueza de America's Got Talent (NBC) en su paradisíaca casa de playa Casa Chipi Chipi desde donde obsequió esta sexy postal de fin de año para reportarse. 4 de 7 Ver Todo Lauren Sánchez y Jeff Bezos Jeff Bezos y Lauren Sánchez Credit: Backgrid/The Grosby Group La periodista y empresaria mexicoamericana se aventuró a la nieve acompañada de su pareja, el fundador de Amazon, y luciendo un sexy atuendo invernal, ¡wow! 5 de 7 Ver Todo Gaby Spanic y Gabriel de Jesús La protagonista de telenovelas y su hijo se asomaron a la red para enviar saludos desde Egipto donde se encuentran vacacionando para cerrar el año. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mark Wahlberg y su esposa Leah Mark Wahlberg y Rhea Durham Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Los que siguen disfrutando de lo lindo su estancia en Barbados son el actor y empresario y su mujer quienes aunque llevan años juntos no pueden evitar darse románticos besitos y abrazos, ¡uy! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

