Jennifer López aparece con Ben Affleck ¡y luego con Maluma!, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería maluma y jennifer lopez Credit: The Grosby Group (2) La Diva del Bronx apareció de la manita con el actor en Beverly Hills y ¡y luego colgada del brazo del colombiano en la Gran Manzana! ¡Además! Conoce al 'nuero' de Luis Miguel qu ele habría robado el corazón a Michelle Salas. Estas son las fotos del día que tienes que ver. Empezar galería Hollywoodenses Jennifer López con Ben Affleck en Nueva York Credit: Backgrid/The Grosby Group Jennifer López y Ben Affleck aparecieron acaramelados por Beverly Hills luego de que ella hiciera ocupara la portada de PEOPLE para revelar que tuvo "miedo" de reanudar su romance con el actor . 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio ...y al día siguiente maluma y jennifer lopez Credit: Splash News/The Grosby Group Y casi como si tuviese el don de la ubicuidad captamos a la doña en Manhattan colgada del brazo del colombiano Maluma para hacer promoción de su nueva película Marry Me en los estudios de la cadena NBC ,¡wow! 2 de 6 Ver Todo ¿El cuñado de Luismi? Michelle Salas y su novio Danilo Diaz Credit: Splash News/The Grosby Group En Madrid nos encontramos a una relajada Michelle Salas de la mano del que sería su supuesto nuevo amor: Danilo Díaz Granados. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Mamá pantera Kourtney Kardashian, Travis Barker Credit: Backgrid/The Grosby Group Y la que no descuida ni sus labores de madre, ni su candente noviazgo y compromiso matrimonial, es Kourtney Kardashian a quien vimos rodeada de su novio Travis Barker (der.) y sus hijitos para ir a cenar al lujoso Nobu de Beverly Hills. 4 de 6 Ver Todo Percance Kendall Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group La que tuvo un pequeño percance con su 'carrito' Ferrari fue Kendall Jenner, quien fue captada al lado del lujoso vehículo en Los Ángeles, luego de que a éste se le ponchara una llanta. 5 de 6 Ver Todo Honrando a papá Paris Jackson, Prince Jackson Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group En Broadway captamos a Prince (izq.,) y Paris,, los hijos del desaparecido Rey del pop, Michael Jackson, en el estreno del musical basado en la obra del artista. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López aparece con Ben Affleck ¡y luego con Maluma!, ¡míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.