Jennifer López reaparece con un abrigo gigante tras revelar el tatuaje que se hizo con Ben Affleck

Jennifer López
Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images

La Diva del Bronx aparece con su clásico look amplificado al máximo. Además, Becky J y J Balvin en la Semana de la Moda de Nueva York y Eva Longoria tequilera, ¡míralos!

Jennifer López
Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images

La Diva del Bronx fue captada dirigiéndose a un ensayo en Los Ángeles, CA., protegida por un enorme y peludo abrigo y botas calientitas justo después de revelar los tatuajes a juego que ella y su amado Ben Affleck se hicieron por el Día de los enamorados.

J Balvin y Becky G
Credit: Nina Westervelt/WWD via Getty Images

Los reguetoneros ocuparon primera fila en el desfile del diseñador Willy Chavarría que se celebró en la Semana de la moda de Nueva York, ¡cool!

Presentación de 'El amor Invencible'
Ana Tena, Daniel Elbittar, Angelique Boyer, Danilo Carrera and Leticia Calderon telenovela 'El Amor Invencible'
Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images

Ana Tena, Daniel Elbittar, AngeliqueBoyer, DaniloCarreray Leticia Calderón sonríen de oreja a oreja en la presentación de la nueva telenovela que produce Juan Osorio (no fotografiado) y que fue presentada en las instalaciones de Televisa San Ángel, en Ciudad de México.

Leonardo, Pepe y Ángela Aguilar
Credit: Jorge Gonzalez/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images

También en la capital azteca, pero en la Plaza de Toros México, encontramos a la familia Aguilar presentando la gira 2023 de su espectáculo Jaripeo sin Fronteras.

Eva Longoria
Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images

La actriz y productora texana apareció súper sonriente por las calles de L.A. ¡y tequila en mano!

Michelle Salas
Credit: by Raymond Hall /GC Images

La hija del cantante Luis Miguel y de la actriz mexicana Stephanie Salas deslumbra al arribar al desfile de Michael Kors, también en la Semana de la Moda de Nueva Yor, ¡fiu, fiu!

