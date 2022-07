Jennifer López presume su cinturita en el set de la nueva película de Ben Affleck ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez y Ben Affleck Credit: x17/The Grosby Group La Diva del Bronx visitó a su prometido en locación ¡y luego anduvieron tomados de la mano! Además: bikinazo de Camila Cabello y Kim Kardashian y su hija North West: viaje de chicas por París. ¡mira las fotos trending del momento! Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez y Ben Affleck Credit: x17/The Grosby Group La Diva del Bronx se apareció por el set de la nueva cinta que filma su prometido Ben Affleck en Los Ángeles ¡y presumió su increíble cinturita con este top ajustado y coqueto cinturón de la marca francesa Hermés, favorita de las celebridades grandes y chicas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio JLO y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck Credit: x17/The Grosby Group En una pausa del rodaje se vio a la pareja charlando a gusto, tomados de la mano mientras él fumaba un cigarrillo. 2 de 9 Ver Todo Camila Cabello Camila Cabello Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante cubanomexicana sigue gozando de lo lindo el verano y así de escultural la vimos en las aguas de Miami. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kim Kardashian y North West Kim Kardashian y su hija North West Credit: Pierre Suu/GC Images Madre e hija siguen disfrutando su visita a los desfiles de alta costura en París y así las vimos, horas antes del debut de la influencer y empresaria en el desfile de Balenciaga donde hubo una lluvia de celebridades. 4 de 9 Ver Todo Anna Wintour, Kim Kardashian y North West Anna Wintour Kim Kardashian North West Jean-Paul Gaultier Paris Fashion Week 2022 Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images Posteriormente, madre e hija ocuparon un puesto en primera fila al lado de la editora de moda Anna Wintour (izq.), para presenciar el desfile del modisto galo Jean Paul Gaultier. 5 de 9 Ver Todo Nicole Kidman y Keith Urban NIcole Kidman y Keith Urban Balenciaga Paris Haute couture Credit: Jacopo M. Raule/Getty Images For Balenciaga Marido y mujer aparecieron acaramelados en París, donde ella ha desfilado en la comentada presentación de haute couture de Balenciaga al lado de la mencionada Kim Kardashian, Dua Lipa y más celebridades. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Javier "Chicharito" Hernández y Nicole McPherson Javier 'Chicharito' Hernandez, Nicole McPherson Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group El futbolista mexicano —que actualmente se desempeña en el Club Galaxy de Los Ángeles— fue visto en dicha ciudad acompañado por su supuesto nuevo amor y disfrutando de un tazón de la rica fruta açai. 7 de 9 Ver Todo Sebastián Yatra Sebastian Yatra concierto en Tarragona España Credit: Ramon Costa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images El cantautor colombiano —y uno de nuestros "50 Más Bellos" del 20222— encendió el escenario en Tarragona, España, a su paso con su gira musical Dhrama. 8 de 9 Ver Todo Angelina Jolie Angelina Jolie comiendo helado con sus hijas en Roma Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Sofisticada y cool, así apareció la actriz ganadora al Oscar por las calles de Roma y acompañada por algunas de sus hijas para disfrutar de un rico gelato. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

