Después de la Super Bowl, Jennifer Lopez cierra bocas con su bikinazo más extremo Tras las críticas y halagos recibidos por JLo en la famosa celebración, la cantante ha vuelto a demostrar que vive su mejor momento físico y personal. ¡Menudo posado! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando uno la ve es inevitable no pensar que esta mujer es de otro planeta. Jennifer Lopez es el vivo ejemplo de que los 50 son los nuevos 30. Después de ofrecernos un show de diez en la Super Bowl, la cantante ha vuelto a dejarnos cao, esta vez en su perfil de Instagram. Después de las críticas recibidas sobre su actuación, la ropa elegida y algunas cosas más, JLo ha callado todas las bocas con una imagen que ha puesto las redes a temblar. Se trata de su bikinazo más sexy, atrevido y extremo donde presume de una figura no apta para cardíacos. “Relajada y recargada”, escribía sobre la imagen la también feliz mamá y la prometida de Alex Rodríguez. La artista vive uno de sus mejores momentos en lo profesional, personal y, a la vista está, en lo físico. Jen está más en forma que nunca y con una energía que es contagiosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días y con motivo de San Valentín ella y su ARod derrochaban amor a raudales en un video que demuestra el maravilloso estado de salud que vive su relación. Verla y escucharla siempre es una bocanada de energía que nos arrolla. Ha estrenado el 2020 con un show espectacular junto a Shakira en la Super Bowl y con una nueva línea de zapatos y carteras y eso que el año solo acaba de empezar. Si todo va como debe ir, este año podríamos asistir también a su boda, una de las más esperadas del mundo del espectáculo. De momento nos conformamos con verla y verla tan bien. Advertisement

