Jennifer López presume a su papá: conoce más al primer gran amor de la cantante Jennifer López celebró a su padre David López con este amoroso mensaje. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Jennifer López compartió un video de su padre David López en Instagram, deseándole un feliz Día del Padre. En su cuenta de Instagram, la actriz y cantante de raíces puertorriqueñas publicó un video de su padre David, vestido con una elegante camisa blanca, con una copa de DeLola, la nueva bebida de JLO. Su favorita es la 'paloma rosa', dice el padre de López, quien la apoya en todos sus proyectos. "Esta dama sabía lo que estaba haciendo", dice su padre. "¿Qué dama, yo?", ríe JLO. "Sí, definitivamente", añadió Don David, orgulloso de la artista y empresaria. "Feliz Día del Padre, papi te amo", le dice la protagonista de The Mother. Al padre de la actriz le llovieron piropos de los seguidores de JLO en Instagram. "Es un papi con mucha clase", escribió una. "Tu papá es muy guapo", comentó otra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La esposa de Ben Affleck también felicitó al actor por el Día del Padre. López compartió una foto muy sexy de su esposo sin camisa con el mensaje: "Feliz Día del Padre Papa". Si bien muchas de sus seguidoras piropearon el físico del actor, otros comentaron que JLO debió poner fotos de él con sus hijos. "Y feliz Día del Padre a todos los maravillosos papás allá afuera. Los amamos y apreciamos más de lo que saben", añadió. Jennifer López Credit: Albert L. Ortega/Getty Images Algunos seguidores de JLO también la criticaron por no mencionar a su exesposo, el cantante Marc Anthony, padre de sus gemelos Max y Emme, en sus publicaciones sobre el Día del Padre.

