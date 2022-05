Jennifer López celebra el Día de la Madre vestida toda de blanco Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Emme Muñíz y Jennifer Lopez Día de la Madre 2022 Credit: Backgrid/The Grosby Group JLO apareció con un look acogedor y bohemio acompañada de su hija Emme. Además: ¡el príncipe Harry muestra sus abdominales! y la novia de Bad Bunny revela cuerpazo en microbikini por las playas de Miami, ¡las fotos que no te puedes perder! Empezar galería ¡Felicidades! Emme Muñíz y Jennifer Lopez Día de la Madre 2022 Credit: Backgrid/The Grosby Group Jennifer López se dejó ver vestida de blanco de pies a cabeza para celebrar el Día de la Madre con su hija Emme Muñíz (izq.), su hijo Max (no fotografiado) y una amiga en el restaurante Nobu de Malibú. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Cazadores de mansiones Lynda López, Ben Affleck, Jennifer López Credit: Splash News/The Grosby Group El día anterior habíamos captado a Ben Affleck con JLO y su hermana Lynda López (izq.) visitando una mansión ¡de $68 millones! en Los Ángeles, indicando que aún buscan el nidito. de amor ideal. 2 de 10 Ver Todo Siente el calor Prince Harry Credit: Backgrid/The Grosby Group No lejos de ahí, en Santa Bárbara, CA, para ser más precisos, captamos al príncipe Harry dejándose poner loción solar por un asistente, luego de una turbulenta semana en la que Netflix canceló un show de su mujer, Meghan Markle, y la reina Isabel II lo dejara a él y a su familia fuera del Balcón Real en los festejos por su jubileo de platino. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Vida más sabrosa Bad Bunny and Gabriela Berlingeri Credit: Mega/The Grosby Group En las playas de Miami captamos a la superestrella de la música Bad Bunny recién desempacado de su impactante paso por la Gala del Met en Nueva York y listo para disfrutar con su amada Gabriela Berlingeri de la carrera de Fórmula 1 llevada a cabo este fin de semana en dicha ciudad. 4 de 10 Ver Todo Muy bella Bad Bunny novia Gabriela Berlingeri Credit: Mega/The Grosby Group Por cierto que la novia del Conejito Malo impactó con su bikinazo en las playas de la Ciudad del Sol ¡wow! 5 de 10 Ver Todo Solitos los dos Kylie Jenner, Travis Scott Credit: Backgrid/The Grosby Group En la paradisíaca isla de Turcas y Caicos captamos a la influencer Kylie Jenner disfrutando de unos días de relax con su pareja, el rapero Travis Scott, y sus hijitos (no fotografiados). El cantante reapareció por primera vez luego de los trágicos eventos ocurridos durante su concierto en el Festival Astroworld, celebrado en en noviembre pasado en Texas y donde perdieron la vida 10 personas. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amor en la Ciudad Jeff Bezos, Lauren Sánchez Credit: Backgrid/The Grosby Group Los que siguen enamorados como unos quinceañeros son el multimillonario Jeff Bezos y su novia, la mexicoamericana Lauren Sánchez, quienes aparecieron agarraditos de la mano por las calles de Nueva York, ¡awww! 7 de 10 Ver Todo Súbete a mi moto Jason Momoa Credit: Zuma Press/The Grosby Group Y en la Ciudad Eterna, Roma, captamos al apuesto Jason Momoa a toda velocidad durante una emocionante escena de la cinta Fast X, que es la décima en la saga Fast and Furious, y que se rueda en dicha ciudad. 8 de 10 Ver Todo Chica internacional Selena Gómez todavía usa mascarilla Credit: Backgrid/The Grosby Group Y la que no baja la guardia es la cantante y actriz Selena Gómez a quien vimos apropiadamente cubierta con tapabocas arribando al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, luego de que se anunciara su próxima participación como conductora del programa Saturday Night Live (NBC). 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Pura vida! Ana Lucía Rodríguez y Antonio Sustiel Credit: Cortesía: Antonio Sustiel En Bogotá, Colombia, nos encontramos a la guapísima actriz Ana Lucía Domínguez —estrella de la serie Pálpito (Netflix)— con su amigo, el entrepreneur Antonio Sustiel, mejor conocido como The Flooring King. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

