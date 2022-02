Jennifer López celebró así el cumpleaños 14 de sus mellizos Max y Emme ¡Mira el emotivo video! Max y Emme, los mellizos de Jennifer López y Marc Anthony cumplieron 14 años. ¡Mira el emotivo video que compartió JLO de sus hijos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López celebró el cumpleaños 14 de sus hijos Max y Emme compartiendo un tierno video en Instagram. "Esto son 14. Mis bebés, mis rayos de sol, mis amores. Les deseo el más feliz de los cumpleaños a mis dos coquitos Max y Lulu", escribió, usando un cariñoso apodo para su hija. "Me han enseñado el verdadero significado de la vida y me han cambiado para siempre de la manera más maravillosa. Estoy tan agradecida por ustedes dos", añadió la cantante, actriz y empresaria de origen puertorriqueño. Los adolescentes son fruto de su pasado matrimonio con el cantante Marc Anthony "Hoy es un día muy especial...es 2/22/22…dicen que es un momento único para la humanidad, hoy se abre una puerta a un futuro más pleno, sostenible y alineado. Es un día para seguir adelante y dejar e vivir en el pasado. Es un renacer. No me extraña porque este día, desde hace 14 años, ha simbolizado para mí el primer día del resto de mi vida. Max y Lulu, los amaré por siempre", expresó la orgullosa mamá. En el video vemos imágenes de Jennifer López embarazada, y compartiendo divertidos momentos con sus hijos a lo largo de los años. Vemos a los mellizos en la playa y en la piscina con JLO, dándole besos, acompañándola en alfombras rojas, tarimas y aviones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella de la comedia romántica Marry Me adorna la nueva portada de People en Español junto a Maluma y nos habló en exclusiva sobre sus hijos. Jennifer Lopez Emme Max Credit: IG Jlo "¡Son adolescentes!", dijo JLO entre risas sobre sus mellizos. "Ya no son tus bebés y quieren sus propias identidades y quieren separarse un poco de ti. Tú todavía quieres seguir abrazándolos y besándolos y ellos te dicen: '¡Mamá, para!' Es diferente, están creciendo, pero el amor y la conexión sigue siendo la misma gracias a Dios, y la estamos pasando muy bien. Ya están en octavo grado. ¡Es una locura, el tiempo pasa tan rápido!". ¡Feliz cumpleaños por partida doble!

