Jennifer Lopez celebró emocionada el 23 aniversario del estreno de Selena con unas imágenes conmovedoras La actriz y cantante homenajeó a la inolvidable Selena con profunda emoción y con nuevo material de lo que fue el rodaje y preparación de la película. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fue uno de los estrenos más esperados y también una de las mejores interpretaciones de Jennifer Lopez. Hace justo 23 años se estrenaba la película de la siempre recordada cantante Selena, que catapultaría a Jen como actriz. Su carrera apenas arrancaba y con este personaje demostró que tenía madera de artista. En este día tan especial, JLo ha celebrado con profunda gratitud este trabajo que le acercó a la artista y a la mujer. “Selena fue una gran inspiración para mi y tuve la fortuna de ser elegida para interpretarla. Como artista esta película fue una gran experiencia que recordaré por el resto de mi vida”, escribió con nostalgia en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A sus emotivas palabras le acompaña un video lleno de gratos recuerdos que representan una oda a la artista que tanto arte y buena música nos dejó. A través de estas imágenes la intérprete de “Let’s get loud” nos adentra en el rodaje de la cinta con material inédito de ella con la familia de Selena y momentos del rodaje detrás de las cámaras. Image zoom Además de hacer este maravilloso regalo a sus fans, JLo ha invitado a todos a que hagan lo mismo y conmemoren a Selena con una imagen que nos acerque a ella, a su vida y a su gran legado. Advertisement

