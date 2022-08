Jennifer López muy seria en Italia tras estallar contra quienes filtraron video de su boda Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Luego de desahogarse por la gran decepción sufrida, la Diva del Bronx fue captada cenando y besando a su amado Ben Affleck en Italia. Además: Bad Bunny besa a un hombre y Ozuna estrena canción del Mundial de Fútbol 2022,¡míralos! Empezar galería Jennifer López y Ben Affleck Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La Diva del Bronx luce sumamente seria durante su cena con Ben Affleck en el romántico restaurante de Il Gatto Nero de Cernobbio, Italia. La segunda luna de miel de la pareja se ha visto ensombrecida por el video que se filtró del baile sexy de la actriz en su boda que la ha hecho estallar en contra quien lo filtró. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ben Affleck y JLO Jennifer López Ben Affleck Credit: SWNS/The Grosby Group A pesar de los pesares, la pareja fue captada en un momento de pasión durante su paseo por la aldea de Menaggio, a orillas del lago Como, ¡y hasta de puntillas se puso JLo para alcanzar a su amado, wow! 2 de 8 Ver Todo Bad Bunny Bad Bunny Credit: Splash News/The Grosby Group El cantante boricua apareció camuflajeado por un pañuelo Gucci para adentrarse al restaurante de moda en Nueva York: Carbone, donde cenó antes de su presentación en el estadio de los Yankees y de besar a un hombre en los labios durante el concierto. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Los zapatitos color verde perico no pudieron robar atención al vestidazo semitransparente con el que Kim Kardashian se apareció en Brentwood, California para acudir a un evento caritativo. 4 de 8 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: The Image Direct/The Grosby Group Y si hablamos de look nadie le gana a la texana Eva Longoria que con este vestido delineó perfectamente su atlética figura a su paso por las calles de Nueva York. 5 de 8 Ver Todo Natalia Jiménez Natalia Jiménez Miami Credit: Mezcalent La cantante española abre sus brazos de par en par durante su actuación en el James L. Knight Center de Miami, FL., hasta donde llevó su gira Antología 20 años, ¡olé! 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Madonna Madonna Credit: Splash News/The Grosby Group La Chica Materia hace un curioso gesto mientras pasea por el mundialmente famoso Central Park de Nueva York y a solo días de haber cumplido 64 años de vida, ¡felicidades! 7 de 8 Ver Todo 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López muy seria en Italia tras estallar contra quienes filtraron video de su boda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.