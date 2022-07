Jennifer López se cambia el nombre tras su boda con Ben Affleck y así se llama ahora Jennifer López habría decidido cambiar su nombre tras el enlace con Ben Affleck como muestra de amor a su nuevo esposo. ¡Un gran paso para la cantante! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La propia Jennifer López compartía con sus seguidores que había contraído matrimonio la noche del sábado 16 de julio en Las Vegas, junto a sus hijos, su madre y los hijos de Ben Affleck como testigos. La ceremonia fue muy íntima y se llevó a cabo en una capilla muy famosas de dicha ciudad, donde la cantante deslumbró con dos bellos vestidos de novia. Según la licencia de matrimonio, a la que tuvo acceso nuestra revista hermana PEOPLE, JLo ya planea usar el apellido de Affleck como suyo propio. Jennifer López detalles vestido novia Credit: On The JLo Un registro de licencia de matrimonio de la Oficina del Secretario del Condado de Clark nombra a Benjamin Geza Affleck como Parte 1 y a Jennifer López como Parte 2. No aparece nada en la sección "nuevo nombre" para la Parte 1, sin embargo, el "nuevo nombre" de la Parte 2 aparece como "Jennifer Affleck", cita parte del documento oficial. El certificado de matrimonio, que debe presentarse dentro de los 10 días posteriores a la ceremonia, aún no se había presentado hasta el domingo 17 de julio en la tarde. Se estima que se hará en las próximas horas. Tras el enlace se da a los contrayentes la opción de cambiar sus apellidos una vez que se casan. Algo que la Diva del Bronx ha hecho sin dudar, y ahora se llama Jennifer Affleck. De esta forma, la artista ha ido más allá y también presume de su matrimonio a través de este gesto, que no es obligatorio pero que ella ha decidido llevar a cabo. De momento, en sus redes sociales sigue apareciendo con su nombre de siempre y habrá que esperar unos días para ver si hace algún cambio al respecto al lado artístico o sigue igual. Este matrimonio es el segundo para Ben, quien estuvo casado con la actriz Jennifer Garner, madre de sus tres hijos; y el cuarto para la cantante, quien previamente ha dado el "sí, quiero" a Ojani Noa, Chris Judd y Marc Anthony. Con este gran paso, Ben y Jennifer han llevado a cabo el compromiso que hace casi 20 años no pudieron cumplir y por fin formarán una familia con todos sus hijos. Violet, Samuel y Seraphina por parte del intérprete, y Emme y Max, por parte de la cantante. ¡Qué felicidad! Jennifer López detalles vestido novia Credit: On The JLo

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López se cambia el nombre tras su boda con Ben Affleck y así se llama ahora

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.