¿JLo eres tú? Jennifer López cambia de look para su nuevo proyecto Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez y su cambio de look en el set de su próxima película “Unstoppable" Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group ¡Adiós al rubio! Jennifer Lopez oscurece su cabello para su nueva película Unstoppable ¿te gusta su nuevo look? Empezar galería ¿JLo, eres tú? Jennifer Lopez y su cambio de look en el set de su próxima película “Unstoppable" Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Jennifer López cambió el color de su cabello para grabar escenas de su próxima película Unstoppable. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Shakira, en el mar la vida es más sabrosa Shakira y sus hijos Sasha y Milán se divierten en un viaje en bote por Miami Credit: Photo © 2023 The Image Direct/The Grosby Group Shakira disfrutando de un día en barco junto a sus hijos y algunos amigos en Miami, Florida. Para la ocasión, la cantante y compositora colombiana de 46 años usó un vestido veraniego y gafas de sol. 2 de 6 Ver Todo Alejandro Fernández será abuelo por tercera vez Alejandro Fernández en la Plaza México Credit: Mezcalent Alejandro Fernández cantó ante más de 50 mil personas en el concierto que ofreció en la Monumental Plaza de Toros México, en el cual rindió un homenaje a su padre, don Vicente Fernández, y se enteró de que su hijo Alex lo hará abuelo por tercera ocasión. ¡Felicidades! 3 de 6 Ver Todo Anuncio Alicia Keys al agua Alicia Keys muestra su cuerpo en forma con un colorido bikini Patbo sobre un yate en Los Cabos Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La cantante Alicia Keys aprovechó el buen tiempo para lanzarse al agua desde un lujoso yate en Los Cabos. 4 de 6 Ver Todo Los éxitos musicales de Camilo camilo Concierto Uforia Amor A La Música en el FLA Live Arena en Sunrise, Florida Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El cantante Camilo puso a bailar a sus fans durante el concierto Uforia Amor A La Música que se realizó en el FLA Live Arena en Sunrise, Florida. El evento contó con diversos artistas como, entre otros, Prince Royce, Mario Domm, Silvestre Dangond y Juanes. 5 de 6 Ver Todo Selena Gómez en París Selena Gomez en paris Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group Selena Gómez dejando el set de grabación para salir a cenar con sus amigos en París. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

