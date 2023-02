Jennifer López y Ben Affleck regresan a la normalidad después de su controversia en los Grammy Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ben Affleck y Jennifer Lopez Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images; Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Marido y mujer fueron captados por separado haciendo sus mandados después de su comentada aparición en la entrega de premios. Además: Cardi B captada sin gota de maquillaje haciendo la compra y Kim Kardashian se prepara para su primer San Valentín soltera ¡míralos! Empezar galería Jennifer López jennifer lopez Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images La superestrella de 53 ha regresado a sus actividades después de su comentado 'regaño a Ben Affleck en la pasada entrega de los premios Grammy celebrados el pasado domingo en Los Ángeles. La diva se está preparando para hacer su regreso al Super Bowl LVII al lado de su marido y así la vimos camino al gimnasio en L.A. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Ben Affleck Ben Affleck Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images El actor fue captado con su clásico look de camisa a cuadros y jeans por las calles de L.A. y con su ya acostumbrado cafecito en las manos. Según fuentes su poca energía en los Grammy se debería a que el día de la ceremonia el actor no se sentía al cien por ciento. 2 de 7 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian SKIMS Valentine's Shop Pop-Up Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for SKIMS La diva de la telerrealidad se prepara para pasar su primer San Valentín soltera desde su divorcio de Kanye West y así la vimos en el pop-up shop de su firma SKIMS en un centro comercial de Los Ángeles. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Cardi B cardi b Credit: Backgrid/The Grosby Group La rapera de sangre quisqueyana fue captada sin gota de maquillaje y un poco cabizbaja en una lujosa boutique de Los Ángeles después de ser captada tras bambalinas en los Grammy supuestamente tratando de acabar con una pelea desatada entre su marido Offset y su primo, el también cantante Quavo. 4 de 7 Ver Todo Gloria Trevi gloria trevi Credit: G3/The Grosby Group La cantante mexicana aparece con rostro un poco serio en el aeropuerto de Madrid, donde ha concedido entrevistas sobre sus nuevas acusaciones por corrupción de menores. 5 de 7 Ver Todo Silvia Pinal Silvia Pinal tributo 'Mexico en tus Manos' Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La querida actriz mexicana muestra orgullosa el premio México en tus manos que le fue otorgado en Ciudad de México en honor a su ilustre carrera. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Diego Boneta Diego Boneta 'Tequila Defrente' Credit: Jorge Gonzalez/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images También en la capital mexicana encontramos a un sonriente Diego Boneta mostrando su nueva marca de tequila ¡salud! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López y Ben Affleck regresan a la normalidad después de su controversia en los Grammy

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.