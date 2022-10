JLo y Ben Affleck de compras, Maná con lleno total en concierto y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Parece que Jennifer Lopez y Ben Affleck se disfrazarán de vaqueros para Halloween Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Jennifer López Parece que Jennifer Lopez y Ben Affleck se disfrazarán de vaqueros para Halloween Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz y cantante fue fotografiada por el lente del paparazzi de compras en una tienda de botas estilo vaquero en West Hollywood. JLo estuvo acompañada de su esposo, el actor Ben Affleck, y su hija Emme. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Fher Olvera Maná realiza otro espectáculo con entradas agotadas en el Foro Kia en Los Angeles Credit: Photo © 2022 Pacific Coast News/The Grosby Group Maná realizó otro espectáculo con entradas agotadas en el Foro Kia en Inglewood, California. ¡Bravo! 2 de 6 Ver Todo Galilea Montijo Yuri, Carlos Rivera, Galilea Montijo y Juanpa Zurita en el segundo programa de la nueva temporada de "¿Quién Es La Máscara? Credit: Mezcalent La presentadora mexicana posó así de sonriente junto a Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita en el segundo programa de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, que estrenó por Las Estrellas en México y próximamente por Univision para Estados Unidos. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Adrián Uribe Adrián Uribe es expulsado de la nueva temporada de "¿Quién Es La Máscara?" con el disfraz de "Rey Egipcio Credit: Mezcalent El actor y comediante fue expulsado de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? con el disfraz de 'rey egipcio'. 4 de 6 Ver Todo Jenna Ortega JENNA ORTEGA celebrates Spooky Season at Universal Studios Hollywood’s Halloween Horror Nights Credit: Hamilton Pytluk / Universal Studios Hollywood La estrella de Wednesday se divirtió a lo grande durante su visita al Hollywood's Halloween Horror Nights de Universal Studios. 5 de 6 Ver Todo Joan Manuel Serrat Joan Manuel Serrat ofrece un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de su gira de despedida Credit: Mezcalent El intérprete español ofreció un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de su gira de despedida. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image JLo y Ben Affleck de compras, Maná con lleno total en concierto y más fotos de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.