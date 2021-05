Jennifer López y Ben Affleck seguirán viéndose, asegura fuente cercana a ellos. ¿Revivió el amor? Fuente cercana a Jennifer López y Ben Affleck habla de los encuentros entre ellos y asegura que seguirán pasando tiempo juntos. Mira sus declaraciones. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Hay Bennifer para rato! Ben Affleck y Jennifer López se han reunido varias veces y una fuente cercana a ellos aseguró a PEOPLE que seguirán viéndose. El actor estadounidense de 48 años y la cantante y actriz de origen puertorriqueño, de 51, han mantenido la amistad 17 años después de su ruptura sentimental. Esta fuente aseguró a PEOPLE: "Ellos la pasan maravillosamente bien cuando se ven. Han pasado años desde que han podido ponerse al día verdaderamente. Tienen mucho de qué hablar". El actor fue visto saliendo de la casa de JLO en Los Ángeles el miércoles. Sus reuniones después de que Jennifer López y Alex Rodriguez pusieran fin a su compromiso ha generado rumores de un posible romance entre Affleck y López. Sin embargo, esta fuente asegura que solo son buenos amigos. Como ambos viven ahora en Los Ángeles, esta fuente asegura que "planean volver a verse". Affleck y JLO protagonizaron juntos las comedias románticas Gigli y Jersey Girl. Durante los años que estuvieron juntos fueron la "pareja del momento". Se comprometieron en el 2002 y terminaron su relación en enero del 2004. "Son amigos", confirmó otra fuente a PEOPLE el viernes. "Siempre han sido amigos y se han visto a través de los años". Jennifer Lopez y Ben Affleck Credit: ABC via Getty Images; Rodin Eckenroth/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor y la actriz cubana Ana de Armas terminaron su noviazgo a principios de este año. Affleck piropeó a JLO cuando la deslumbrante estrella Nuyorrican fue portada de la edición de belleza de la revista InStyle en mayo. Affleck le dijo a la revista sobre López: "Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora que conozco. Ella tiene un gran talento pero también ha trabajado muy duro para lograr su éxito, y me siento muy feliz por ella porque parece que, al final, está recibiendo todo el crédito que merece".

