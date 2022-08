¡Esto fue lo que pasó con Jennifer Lopez y Ben Affleck en su boda! Invitados lo cuentan todo "Esta boda haría creer en el amor a la persona más cínica y dura del mundo", apuntó el actor Kevin Smith, uno de los asistentes a la ceremonia en Savannah. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sueño cumplido. A pesar de sus previos matrimonios, Jennifer Lopez ha hecho realidad la boda que siempre anheló. Y lo ha hecho con el que muchos siempre han considerado el gran amor de su vida: Ben Affleck. A pesar del secretismo y la protección de la que ya se puede denominar la boda del año, lo que allí pasó empieza a salir a la luz de boca de sus invitados, todavía obnubilados con lo sucedido. Hasta ahora tan solo había fotos de paparazzi robadas desde las alturas de la casa. Ahora es la propia Jennifer quien ha dado un pequeño adelanto de cómo se veían sus tres vestidos de boda. Y, además, algunos invitados al evento, como el cineasta y actor Kevin Smith, empiezan a revelar datos sobre este enlace de cuento. Ben Affleck y Jennfer Lopez Boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez | Credit: (Photo by Astrid Stawiarz/Getty Images for 20th Century Studios) "Esta boda haría creer en el amor a la persona más cínica y dura del mundo", apuntó Smith después de lo vivido durante estas 48 horas en la mansión de Ben en Georgia. "Me quito el sombrero, ha sido uno de los cinco momentos más hermosos que experimentado en mi vida", dijo convencido sobre esta unión matrimonial. Y no por lo exterior, preparativos y excelente puesta en escena, sino por el amor que ambos emanaban. "Fui testigo de ello. Les conozco y eso lo hace más cálido y maravilloso, pero incluso si no les conociera, puedo decir que fue increíblemente hermoso", resaltó el actor de Clerks III junto a Affleck, que se estrena el próximo 13 de septiembre. Todo fue especial y mágico, desde la cena familiar con la que arrancaron el viernes por la noche, hasta la ceremonia principal oficiada por Jay Shetty, lo que la hizo especialmente emotiva. Todo ello con el color blanco de las vestimentas y los adornos florales como marco. PEOPLE confirma que todo el mundo lució de ese color el día de la boda, aunque sin duda fue el vestido, o mejor dicho, los tres vestidos de la novia los que resaltaron especialmente esta tonalidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN La novia "tiene un gusto impecable, así que el lugar lucía impresionante. La boda en general fue perfecta de principio a fin", prosiguió Smith. Muy unido a Affleck, el intérprete de 52 años no dudó en confirmar que jamás había visto así de feliz y radiante a su amigo. "Nunca le he visto mejor en toda su vida. Está cortado a la perfección desde el mármol", bromeó asegurando lo más importante de todo, que está "saludable y feliz... Vi a Ben más feliz que en toda mi vida", concluyó. Por ahora, no hay mucho documento gráfico, pero se espera que Jennifer siga compartiendo adelantos de lo que fue, sin duda, su gran día.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Esto fue lo que pasó con Jennifer Lopez y Ben Affleck en su boda! Invitados lo cuentan todo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.