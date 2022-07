¡Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en Las Vegas! Aquí los detalles El medio TMZ confirmó la noticia tras acceder a los documentos oficiales de la corte donde se muestra que la pareja obtuvo su licencia de matrimonio en Clark County, Nevada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justo tres meses después de anunciar su compromiso, ¡Jennifer Lopez y Ben Affleck se han casado! Así lo ha confirmado el sitio TMZ, el cual tuvo acceso a los documentos de la corte que muestran la licencia de matrimonio de los recién casados. Según dicha información, la pareja consiguió su licencia de matrimonio en Clark County, Nevada, la cual fue posteriormente rellenada y procesada, concretamente este sábado, con los nombres legales de ambos: Benjamin Geza Affleck y Jennifer Lynn Lopez. TMZ publicó que una fuente muy cercana a la pareja les contó que los enamorados sí se habían casado y que esa licencia era la prueba clara de que ya eran marido y mujer. Jennifer López y Ben Affleck Los Angeles Special Screening Of "Marry Me" Credit: (Photo by Steve Granitz/FilmMagic) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las pistas de que el momento estaba cerca las dieron no solo con su compromiso, sino con todos los pasos que la pareja fue dando después. Por un lado, se les ha captado con frecuencia en busca de una casa en la que vivir juntos con los hijos de ambos, a los que han integrado cada vez más con el fin de crear una familia unida y feliz. Las actividades conjuntas entre todos denotaban las ganas de pasar más tiempo de calidad familiar y crear su propio hogar. Eso, sumado al silencio mediático de los últimos días, han sido señales muy significativas de que este final feliz podría llegar antes de lo esperado. Ben Affleck, JLo y Max Ben Affleck, JLo y Max | Credit: Grosby Group Y parece que llegó. Con este gran paso, Ben y Jennifer han visto cumplido el sueño que iniciaron hace casi dos décadas y que no pudieron llevar a cabo. Se trataría del cuarto matrimonio para Jennifer y el segundo para Ben. Una boda en secreto e íntima, que, al momento de publicar este artículo, no han confirmado.

