¡Se casaron! Todos los detalles de la espectacular boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck ¡Lo hicieron! La parejita se dio el 'Sí, acepto' en una ceremonia de película rodeada de sus seres más queridos. La novia deslumbró con su espectacular vestido de Ralph Lauren y la emoción fue la nota predominante de esta ceremonia de ensueño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se casaron, ¡y por segunda vez! El día más esperado llegó y superó todas las expectativas para sus protagonistas: Ben Affleck y Jennifer López. Las fotos de la boda muestran a la novia enfundada en un espectacular traje de novia clásico de Ralph Lauren propio de cualquier cuento de príncipes y princesas. La cantante deslumbró a los allí presentes robándose, especialmente, la mirada de su ya esposo Ben, quien la esperaba en la caminata hacia el altar al aire libre. Seguidos por los hijos de ambos a unos pasos más atrás, los enamorados no dejaron de mirarse, sonreírse y emocionarse en su paseo al lugar donde volverían a ser pronunciados como marido y mujer. Ben estuvo a la altura de JLo con su elegante traje combinado de chaqueta y camisa blancas y pantalón y pajarita negros. Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: (Photo by Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images) Los novios estuvieron acompañados, además de por sus familiares más cercanos también por amigos de toda una vida. No faltaron amigos como Matt Damon y su esposa Luciana, el director director Kevin Smith y su esposa, Jennifer, el actor Jason Mewes y su esposa, Jordan Monsanto, y el prestigioso agente de estrellas Patrick Whitesell y su mujer, la modela Pia Miller. Los asistentes respetaron el código de vestir blanco, el color que predominó en este enlace tanto en la vestimenta, como en los adornos florales, las mesas y demás ornamentos de la fiesta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La celebración se prolongará durante todo el fin de semana en la mansión de Ben en Savannah, Georgia, de 83 acres, que cuenta con unos frondosos jardines con acceso a uno de los famosos canales del lugar. Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Steve Granitz/FilmMagic Los recién casados trataron de mantener su celebración lo más íntima posible sin acceso de ningún tipo a la prensa con el fin de vivir una boda en la más estricta intimidad. Se trata de su segunda unión matrimonial después de su divertida puesta en escena en la famosa capilla blanca de Las Vegas, donde aseguran vivieron la boda "que deseaban". Ahora tocaba festejar y celebrar su amor hecho realidad con su gente querida. Y así ha sido.

