Jennifer López y Ben Affleck ¡escapada romántica en París! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez y Ben Affleck en Paris Credit: Best Image/The Grosby Group La pareja apareció besándose apasionadamente mientras sus hijas Seraphina y Emme se fueron de paseo por la Ciudad Luz, ¡además! fotos de Alex Rodríguez con su novia, ¡mira las fotos más trending del día! Empezar galería Ben Affleck y Jennifer López Jennifer Lopez y Ben Affleck en Paris Credit: Best Image/The Grosby Group La parejita fue captada besándose apasionadamente en su escapada a la romántica París posterior a su sorpresiva boda. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Seraphina y Emme Seraphina hija de Ben Affleck y Emme Muñíz hija de Jennifer López Credit: Best Image/The Grosby Group PREMIUM EXCLUSIVE Las hijas de Ben Affleck (izq.) y Jennifer López aparecieron dando un paseo por el barrio de Le Marais en París mientras acompañan a sus padres en su luna de miel. 2 de 7 Ver Todo Alex Rodriguez y Kathryne Padgett Alex Rodriguez, Kathryne Padgett Credit: Backgrid/The Grosby Group Al otro lado del charco, en West Hollywood, encontramos al ex de JLO saliendo del gimnasio con su novia ¡que por lo visto también es adicta al fitness! 3 de 7 Ver Todo Anuncio Russell Crowe y Britney Theriot Russell Crowe, Britney Theriot Credit: Mega/The Grosby Group De vuelta por Europa encontramos en Roma, la Ciudad Eterna, al ex Gladiador paseando en patín eléctrico con su novia. 4 de 7 Ver Todo Kim Kardashian y Khloé Kardashian Kim Kardashian, Khloe Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Las hermanas impactaron con sus atuendos monocromáticos y súper entallados de salida por Los Ángeles para cenar en un restaurante muy chic. 5 de 7 Ver Todo Chiquis e Yvonne Guidry Chiquis Rivera and Yvonne Guidry Credit: @iyuliphotograph La cantante y la influencer encabezaron las celebraciones de la conferencia Spoiled Latina Summit celebrada en Houston, TX., con Buchanan's Scotch Whisky resaltando la importancia de invertir en las mujeres Latinas, ¡bien! 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Lucía Domínguez, Jorge Cardenas y Carolina Lizarazo Ana Lucia Dominguez (Netflix’s “Pálpito”), Jorge Cardenas, Carolina Lizarazo y el empresario Antonio Sustiel Credit: Cortesía The Lee Agency La estrella de la serie Pálpito (Netflix) fue captada con sus colegas y el empresario Antonio Sustiel (der.) paseando en una clásica trajinera en el antiguo barrio de Xochimilco, en Ciudad de México. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López y Ben Affleck ¡escapada romántica en París!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.