Jennifer López y Ben Affleck celebran San Valentín, Katy Perry espectacular en traje de baño y más fotos de los famosos

Jennifer Lopez y Ben Affleck celebran el día de los enamorados con una cena romántica

Además: Katy Perry espectacular en traje de baño, Paulina Goto en la alfombra con su novio y más fotos imperdibles de tus celebridades favoritas.

Jennifer López

Tras darse a conocer que compraron una mansión en California valorada en 34.5 millones de dólares, Jennifer Lopez, y su esposo y Ben Affleck celebran el día de los enamorados con una cena romántica en Los Ángeles.

Katy Perry

La cantante Katy Perry disfrutando de una bebida de piña en Hawai, donde se encuentra grabando episodios del show American Idol.

Natalia Jiménez

La cantante celebró por todo lo alto en el Coca-Cola Music Hall, en Puerto Rico, con un presentación especial -dentro de la gira Antología 20 años- dedicada específicamente a los enamorados. Natalia Jiménez deleitó al publico con versiones especiales de otras canciones como, entre otras, "Yellow", de Coldplay, "Someone Like You", de Adele y "El triste", de José José.

Paulina Goto

La cantante y actriz Paulina Goto y su novio Rodrigo Saval posaron así de sonrientes en la alfombra roja de la presentación de la serie Horario estelar, en la capital mexicana.

Dominika Paleta

Dominika Paleta, hermana de Ludwika Paleta, también se dio cita a la presentación de la serie Horario estelar.

Cecilian Galiano

La actriz Cecilia Galliano participa en la obra de teatro El marido perfecto, puesta en escena que estrena el 28 de febrero en León, Guanajuato, para posteriormente comenzar una gira por varios estados de la república mexicana.

