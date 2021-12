J-Lo y Ben Affleck derrochan miel en L.A. y Chrissy Teigen enseña pierna, ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería miralos main Credit: The Grosby Group Jennifer López y su amado Ben no tuvieron ojos más que el uno para el otro en el juego de los LA Lakers; Chrisssy Teigen con sensual vestido y Empezar galería ¡Háblame de amor! Jennifer Lopez, Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck no tuvieron ojos más que el uno para el otro durante su asistencia al juego de los Lakers de Los Ángeles en L.A., ¿habrán visto algo del juego? 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio En la cima Nicole Kidman, Javier Bardem Credit: Getty Images ¡A que no les fascina la pareja que forman Nicole Kidman y Javier Bardem! La australiana y el español estelarizan la nueva y esperada cinta Being the Ricardos (Amazon Prime Video), sobre la relación entre las estrellas del show I Love Lucy: Lucille Ball y Desi Arnaz. 2 de 8 Ver Todo ¡Abran paso! Chrissy Teigen Credit: Instar Images/The Grosby Group Y la que paró el tráfico en Hollywood fue la modelo Chrissy Teigen, esposa del cantautor John Legend, quien así se apareció por los estudios del show de Jimmy Kimmel. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Todas a la mesa red table talk Gloria Estefan Lili Estefan Emily Estefn Lauren Jáuregui y Ariel Winter Credit: Aysia Marotta Y frente a la famosa mesa roja del show Red Table Talk: The Estefans nos encontramos a sus anfitrionas, Gloria Estefan (izq.,), Lili y Emily Estefan, con Ariel Winter —estrella del desaparecido show Modern Family— y Lauren Jáuregui, exintegrante del grupo Fifth Harmony para hablar sobre el tema del bullying, que se toca en el más reciente capítulo del show de Facebook Watch. 4 de 8 Ver Todo Casual Sofia Vergara Credit: Instar Images/The Grosby Group Así muy campante nos encontramos a la colombiana Sofía Vergara sin sus famosos tacones de plataforma pero con sus adorados jeans rotos por West Hollywood. 5 de 8 Ver Todo Rincón literario Peter Murrieta John Leguizamo Giancarlo Esposito Credit: Cortesía Peter Murrieta Y al que encontramos en muy buena compañía fue al productor televisivo Peter Murrieta, autor del nuevo libro Blood and Gold: The Legend of Joaquin Murrieta, acompañado de los actores John Leguizamo (centro) y Giancarlo Esposito luego de participar en un panel sobre la novela hispana. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La hora navideña eugenio derbez amazon party Credit: Cortesía: Amazon Y siguiendo por Beverly Hills nos encontramos a la cantante Alessandra Rosaldo y a su marido, el actor y productor Eugenio Derbez (ambos al centro), acompañados de familiares y amigos celebrando una reunión navideña y lo último de su lista de regalos con Amazon. 7 de 8 Ver Todo ¡Azúcar! iHeartRadio 101.3 KDWB Jingle Ball 2021 - Show Credit: Getty Images Y hasta la ciudad de St. Paul, en Minnesota, nos fuimos para ver al cubano Pitbull en el concierto Jingle Ball de I Heart Radio, ¡y como verán la fiesta estuvo buena! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image J-Lo y Ben Affleck derrochan miel en L.A. y Chrissy Teigen enseña pierna, ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.