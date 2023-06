Jennifer López y Ben Affleck le plantan cara a quienes los criticaron ¡y hacen esto en la alfombra roja! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López y Ben Affleck Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La pareja brilla en Londres y derrumba el runrún de una crisis. Además, Shakira publica la foto más esperada y la reina Letizia visita Colombia, ¡míralos! Empezar galería Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La pareja brilló e intercambió besitos y tiernas miradas durante la premiere de la cinta The Flash, en Londres. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Puro amor Jennifer López y Ben Affleck Credit: Rodin Eckenroth/FilmMagic JLO mostró todo su apoyo a su marido y él no pudo ocultar su felicidad derrumbando así el runrún de que estaban en crisis o que él no quería acudir con ella a alfombras rojas, ¡esos ojitos de JLO no mienten! 2 de 6 Ver Todo Shakira y Nidia Ripoll Shakira con su madre Nidia Ripoll Credit: IG/Shakira La cantante colombiana publicó la foto más esperada al lado de su mamá para mostrar cómo se encuentran tras un año terrible para la familia de la artista por complicaciones de salud y mudanzas. 3 de 6 Ver Todo Anuncio ¡Muy hot! Jesse Garcia, Annie Gonzalez, Eva Longori Credit: Getty Images Eva Longoria, directora de la nueva cinta Flamin' Hot (HULU) y los protagonistas del filme, Jesse García y Annie González, continúan promoviendo el biopic dirigido por la chaparrita y así de felices y contentos durante el segmento GMA3: What You Need to Know del programa Good Morning America (ABC), en Nueva York. 4 de 6 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia en Colombia Credit: Getty Images La monarca española regresó por octava ocasión a Colombia para conocer diversos proyectos que puedan a unir a su nación con el país sudamericano. Y aquí la vemos visitando la comunidad cafetalera Ecomun en Cali, ¡bien! 5 de 6 Ver Todo Gloria Trevi Gloria Trevi Presents Her Next Concert At Universal Music Festival And National Tour Credit: Getty Images La cantante nacida en Monterrey se presentó en el Hotel Teatro Albéniz de Madrid, España, para hablar de sus planes futuros y nueva gira. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

