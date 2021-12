Jennifer López y Ben Affleck regresan a su nidito de amor, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ben Affleck, Jennifer Lopez Credit: Coleman Rayner/The Grosby Group Captan a la pareja en los Ángeles visitando el lugar donde supuestamente se reunían para reiniciar su romance ¡y los hijos de JLO los acompañan! Mira las mejores fotos del día. Empezar galería De vuelta al nidito de amor Ben Affleck, Jennifer Lopez Credit: Coleman Rayner/The Grosby Group Ben Affleck y Jennifer López fueron captados en un lujoso hotel de Bel-Air, en Los Ángeles, donde según fuentes se reunieron secretamente antes de reanudar su romance. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Con la familia Ben Affleck, Jennifer Lopez, Emme Muñiz Credit: Coleman Rayner/The Grosby Group Los hijos de la actriz, cantante, productora y empresaria, Emme y Max (izq.,) también acompañaron a la pareja. 2 de 8 Ver Todo Pareja gótica Kourtney Kardashian, Travis Barker Credit: Backgrid/The Grosby Group Y vaya look rockero y renegrido de Kourtney Kardashian y su novio Travis Barker que así se aparecieron ¡por las playa! ¿Quizá sea una nueva moda en California? 3 de 8 Ver Todo Anuncio Hora del juego Cardi B y Offset Credit: Paras Griffin/Getty Images Y en Atlanta, Georgia, y a pie de la duela encontramos a Cardi B y su marido, Offset, presenciando un partido de baloncesto que se disputaron los Chicago Bulls y los Atlanta Hawks. 4 de 8 Ver Todo Puras risas Eva Longoria Credit: Backgrid/The Grosby Group En Beverly Hills nos encontramos con una radiante Eva Longoria haciendo unas compritas y como salta a la vista ¡de muy buen humor! 5 de 8 Ver Todo ¿Eres tú, Alicia? Katy Perry: PLAY Las Vegas Residency @ Resorts World Las Vegas Credit: John Shearer/Getty Images for Katy Perry ¡No! Es Katy Perry, quien rodeada de hongos, flores y criaturas fantásticas presentó su espectacular show en Las Vegas, Nevada. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tenebroso estreno Karem, La Posesion - Red Carpet Credit: Medios y Media/Getty Images En Ciudad de México captamos a Gregorio Urquijo (izq.), Raquel Rodríguez, Rigoberto Castañeda, Henry Bedwell, Ramón Medina; Daniel Martínez, Coral de la Vega, Luna Anaya, Valeria Castillo y Santiago Beltrán en el estreno de su cinta Karem, La Posesión. 7 de 8 Ver Todo 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

