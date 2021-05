¡Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos de nuevo tras la ruptura de la cantante con ARod! La intérprete de "El anillo" y el actor que en su día estuvieron comprometidos se han reencontrado ahora que ambos estrenan soltería. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace 17 años que la pareja de oro formada por Jennifer Lopez y Ben Affleck anunciaba su ruptura y el término de su compromiso. Casi dos décadas después y tras la separación de JLo y Alex Rodriguez el pasado mes de abril, los actores se han dejado ver juntos, según informa la revista PEOPLE. La publicación hermana aseguraba que el también director de 48 años visitaba a la artista, de 51, en su casa de Los Ángeles el pasado viernes. Una noticia que no ha sorprendido demasiado debido al gran cariño y la bonita relación que siempre han mantenido. "Son amigos. Siempre lo han sido y se han visto durante todos estos años", explicó una fuente a la revista. Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: (Photo by Chris Weeks/FilmMagic) Su encuentro fue también confirmado por Page Six que aseguraba que Affleck había sido fotografiado saliendo de una camioneta que supuestamente pertenece a Jennifer. Ambos estrenan soltería. Era el pasado 15 de abril cuando JLo y ARod compartían un comunicado que anunciaba la ruptura definitiva. Una decisión que, según PEOPLE, fue tomada principalmente por la cantante. Jennifer Lopez y Alex Rodriguez Credit: George Pimentel/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estas semanas, Jen ha contado con el apoyo de los suyos, incluido su ex y padre de sus hijos, Marc Anthony. Su matrimonio con la artista llegaba poco después de su ruptura con Affleck de quien se separó en 2004. Aunque por ahora lo que les une es una amistad, dicen que donde hubo fuego cenizas quedan, ¿volverá a renacer la llama del amor?

