JLO y Ben reaparecen tras explosivas declaraciones sobre Jennifer Garner Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ben Affleck and Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group La parejita fue captada en Hollywood en medio de la tormenta desatada tras comentarios del actor sobre su exmujer. ¡Además! Fotos de Jennifer Garner plantando cara a la crisis; Cynthia Klitbo besando a su novio y Jason Momoa ¡te de un regalo de Navidad! Empezar galería Unidos frente a la tormenta Ben Affleck y Jennifer Lopez en el show de Jimmy Kimmel Credit: Backgrid/The Grosby Group Ben Affleck y Jennifer López reaparecieron en Hollywood y por primera vez después de que estallara la bomba por las declaraciones hechas por el actor asegurando que vivió una "pesadilla" durante su matrimonio con Jennifer Garner y que se sentía "atrapado". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Al mal tiempo... <p>No lejos de ahí, en Santa Monica, la mencionada Jennifer Garner fue captada con su hija Seraphina haciendo mandados. Por cierto que ella ha dado contestación a los comentarios de su ex ¡y el comentario ha dejado boquiabiertos a muchos!</p> No lejos de ahí, en Santa Monica, la mencionada Jennifer Garner fue captada con su hija Seraphina haciendo mandados. Por cierto que ella ha dado contestación a los comentarios de su ex ¡y el comentario ha dejado boquiabiertos a muchos! 2 de 8 Ver Todo Al mandado Rita Ora Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Otra que se fue al mandado fue la cantante Rita Ora, pero por las calles de Sidney, en Australia . ¡Y miren nada más qué look! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Pura dulzura Cynthia Klitbo besa novio Juan Vidal Credit: Mezcalent La que está que no cabe de la felicidad es la actriz Cynthia Klitbo quien no dudó en darle un tierno besito a su novio, Juan Vidal, ¡uy! 4 de 8 Ver Todo ¡Ahí viene Acuamán! Jason Momoa Credit: Mega/The Grosby Group Y como traída por Santa Claus nos llega desde Hawai esta bonita imagen del actor Jason Momoa surfeando, ¡menudo regalo! 5 de 8 Ver Todo Blanco y negro Kourtney Kardashian, Travis Barker Credit: Backgrid/The Grosby Group Los que de verdad se han vuelto inseparables son Kourtney Kardashian y su novio, el baterista Travis Barker, ¿a que no les encanta su lookazo de rockeros? 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Charla candente lili estefan y perez hilton Credit: Aysia Marotta Red Table Talk: The Estefans El cubano Perez Hilton (der.) posa con Lili Estefan durante grabaciones del show Red Table Talk: The Estefans (Facebook Watch) donde participó como invitado para discutir el tema de la cancelación cultural (cancel culture) y sus consecuencias en la emisión más reciente del programa. 7 de 8 Ver Todo ¡Majísima! Penelope Cruz Credit: Backgrid/The Grosby Group La que impactó con un traje de minifalda de la marca Chanel fue Penélope Cruz quien se apareció así de impactante por las calles de Manhattan. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image JLO y Ben reaparecen tras explosivas declaraciones sobre Jennifer Garner

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.