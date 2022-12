JLo y Ben Affleck compran su primer árbol de Navidad, Marc Anthony y Nadia muy enamorados y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería jennifer lopez kmarc anthony nadia ferreira Credit: The Grosby Group Jennifer Lopez y Ben Affleck compran su primer árbol de Navidad como esposos: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Su primer árbol de Navidad Jennifer Lopez y Ben Affleck compran su primer árbol de Navidad como pareja casada Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Jennifer López y el actor Ben Affleck fueron fotografiados comprando su primer árbol de Navidad como pareja casada. Los orgullosos padres también estuvieron acompañados por sus hijos durante la salida festiva en Santa Mónica. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Atenta con sus fans Shakira saluda a sus fans en el aeropuerto de Barcelona después de llegar a un acuerdo con Piqué Credit: Photo © 2022 Zuma Press/The Grosby Group Shakira, que acaba de firmar los últimos detalles de separación con Gerard Piqué, saludó a sus fans en el aeropuerto de Barcelona. 2 de 7 Ver Todo Enamorados Marc Anthony y Nadia Ferreira participan en la ceremonia de iluminación del Empire State Building Credit: Photo © 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group El salsero Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira participaron en la ceremonia de iluminación del Empire State Building, en Nueva York. La parejita lució tan enamorada que hasta se dieron tremendo beso frente a los invitados. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Nuevo disco Victor Manuelle anuncia que ofrecerá un concierto el próximo 8 de diciembre en la Arena Ciudad De México Credit: Mezcalent Victor Manuelle anunció que ofrecerá un concierto el próximo 8 de diciembre en la Arena Ciudad De México para promocionar su nuevo disco Lado a lado b. 4 de 7 Ver Todo En la gran manzana Meghan Markle y el príncipe Harry regresan a NY después de lanzar un nuevo adelanto de su docuserie de Netflix Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Meghan Markle y el príncipe Harry regresaron a New York después de lanzar un nuevo adelanto de su docuserie de Netflix, que incluyó una serie de instantáneas y clips muy personales y privados de los Duques de Sussex, incluidas imágenes de la duquesa mientras estaba embarazada de su hija Lilibet. 5 de 7 Ver Todo Elenco estelar Arap Bethke, Altaír Jarabo, entre otros, celebran el fin de las grabaciones de JUEGO DE MENTIRAS Credit: Aaron Davidson/TELEMUNDO El elenco de Juego de mentiras se dio cita en el CMX Cine Bistro de City Place en Doral para festejar la culminación de grabaciones del thriller programado a estrenarse en el 2023 por Telemundo. Al evento exclusivo acudieron los protagonistas Arap Bethke y Altaír Jarabo junto al elenco estelar incluyendo a Rodrigo Guirao, Cynthia Klitbo, Patricio Gallardo, Pepe Gámez, Camila Núñez, Aylín Mújica, Bárbara Garófalo, Beatriz Valdés, María Laura Quintero, Sandra Destenave y Karla Peniche. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Foto del recuerdo Alicia Machado brilla en la alfombra roja del One+One Art Basel Week en Miami Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group Alicia Machado y y Federico Díaz brillaron en la alfombra roja del One+One Art Basel Week en Miami. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

