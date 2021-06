Besos, abrazos, paseo de la mano... ¡Jennifer Lopez y Ben Afleck presumen su amor a todo dar! Lo que hasta ahora eran suposiciones queda más que confirmado con estas románticas fotos de los tortolitos. ¡Bennifer está de regreso! Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como dice el sabio refranero, donde hubo fuego, cenizas quedan. Las brasas entre Ben Affleck y Jennifer Lopez están más ardiendo que nunca y así lo han demostrado en su más reciente paseo juntos. Las suposiciones de su romance han cesado para convertirse en un hecho. Estas románticas imágenes de los actores yendo a cenar dejan al descubierto que la expareja vuelve a darse una segunda oportunidad. Felices, sonrientes, de la mano y con miradas cómplices, ya no se esconden. Han sido unos días de persecuciones y teorías que finalmente han sido confirmadas. Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Los Angeles, May 31, 2021 Hollywood, CA JLo y Ben Affleck JLo y Ben Affleck | Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Los Angeles, May 31, 2021 Hollywood, CA Los enamorados retoman una relación que dejaron hace casi dos décadas, entre otras cosas, por el asedio constante de las cámaras. Su relación estuvo tan expuesta que finalmente terminaron con su compromiso matrimonial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las cosas no han cambiado mucho entre ellos mediáticamente hablando. Desde que saltaron las alarmas de su posible acercamiento, los paparazzi viven persiguiéndoles para alcanzar la foto del millón. Hasta ahora se les había visto entrar y salir de los mismos sitios por separado, incluso de la casa de Jennifer, pero no juntos y así de cómplices. JLo y Ben Affleck JLo y Ben Affleck | Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Los Angeles, May 31, 2021 Hollywood, CA JLo y Ben Affleck JLo y Ben Affleck | Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Los Angeles, May 31, 2021 Hollywood, CA La pareja ya no quiere seguir jugando al gato y al ratón y finalmente han respondido a todas las incógnitas. La pregunta ahora es, ¿lograrán superar esta vez el acoso mediático y tener una relación estable? De momento lo están intentando.

