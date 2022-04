¡Jennifer López revela con lujo de detalles cómo Ben Affleck pidió su mano en un baño de burbujas! "¿Imaginan que su más grande sueño llegara a hacerse realidad?" dijo la diva del Bronx. "¡2 personas con mucha suerte y una segunda oportunidad de vivir el amor verdadero!" ¡Así fue el mágico momento! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Bennifer vuelve a intentarlo! Después de que Jennifer López confirmara que su amado Ben Affleck había pedido su mano, ahora reveló al detalle cómo fue el importante momento en que el actor le pidió que volvieran a comprometerse, dos décadas después de anular su inminente boda el mes de enero del año 2004. Jlo está definitivamente dispuesta a casarse con el ex de Jennifer Garner y hace unos días confirmó que para el hollywoodense histrión y para la diva del Bronx repicaban de nuevo campanas de boda, mostrando un espectacular anillo, un diamante verde difícil de superar, que dejó a sus fans boquiabiertos. Ahora, por primera vez, reveló cómo sucedió este importante momento que cambiará sus vidas para siempre, ¡dentro de un baño de burbujas! "Se me saltaron las lágrimas", confesó, algo que pudo verse en el video que compartió. "No fue nada muy lujoso, pero fue la cosa más romántica que pude haber imaginado". Ben Affleck Jennifer Lopez Credit: Rich Fury/WireImage via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Imaginan que su más grande sueño llegara a hacerse realidad?", escribió en la newsletter que comparte con sus fans. "El sábado por la noche, en mi lugar favorito del mundo (un baño de burbujas), mi bello amor se puso de rodillas y pidió mi mano", reveló. "Me pilló completamente por sorpresa, así que le miré fijamente a los ojos, riendo y llorando al mismo tiempo, haciendo lo posible para comprender el hecho de que veinte años después, todo volviera a suceder. Me quedé literalmente sin palabras. Entonces me preguntó… "¿Eso quiere decir que sí?", SI, por supuesto dije que sí…", relató con el corazón en la mano. Ben Affleck Jennifer Lopez Credit: James Devaney/WireImage via Getty Images "Tenía una sonrisa tan grande que no me cabía en la cara. Las lágrimas corrían por mis mejillas, sintiéndome increíblemente feliz y completa. No fue nada muy lujoso, pero fue lo más romántico que nunca pude imaginar… Un tranquila noche de sábado en casa, dos personas prometiéndose estar siempre ahí, el uno para el otro", reflexionó. Ben Affleck Jennifer Lopez Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images Terminó con una frase soñadora, llena de sentimiento: "Dos personas con mucha suerte quienes tienen una segunda oportunidad de vivir el amor verdadero". Verdaderamente, ¡más romántico imposible!

