¡Jennifer Lopez y Ben Affleck paran el tráfico con esta escena subida de tono en plena calle! Besos interminables, miradas seductoras, frases cautivadoras... ¡JLo y Ben se dejan llevar por la pasión y son captados por las cámaras! Mira el candente momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Qué escena! Cada vez que Jennifer Lopez y Ben Affeck están juntos saltan las chispas. Pero en esta ocasión el fuego de las llamas sobrepasaron todos los límites. La parejita feliz protagonizó un momento digno de película con beso apasionado, miradas interminables y palabras íntimas al oído. El cómplice instante de los comprometidos fue captado de principio a fin por las cámaras de los paparazzi, su sombra, y ya corre como la espuma por las redes sociales. Se ven felices y más que enamorados. Como ocurriría hace casi 20 años, la pareja está entregada a su amor, esta vez sin miedo a causas externas y con la seguridad que da el tiempo de saber lo que uno quiere de verdad. Jennifer López Ben Affleck Los Angeles Special Screening Of "Marry Me" Jennifer López & Ben Affleck | Credit: Photo by Steve Granitz/FilmMagic Las imágenes recuerdan a las que protagonizaron hace dos décadas y que muestran a los tortolitos dejándose llevar con toda la libertad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El anuncio de su compromiso ha creado aún más expectación acerca de su relación, una presión mediática que han aprendido a controlar y que no permiten que dañe lo bonito que han construido como pareja. Hace días, JLo compartía entusiasmada no solo el espectacular anillo de compromiso que le dio su amado, sino también la forma tan sencilla pero romántica de proponerse mientras ella estaba dándose un baño. Lo hizo a través de su plataforma especial para sus fans, On the JLo, un espacio al que hay que subscribirse para recibir todas sus noticias. Sin duda esta hizo las delicias de sus millones de seguidores. ¡Y esto apenas empieza!

