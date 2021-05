"No se quieren esconder", asegura fuente sobre Jennifer López y Ben Affleck. Nuevos detalles de su relación Fuente cercana a JLO y Ben Affleck habla de su relación y todo lo que están dispuestos a hacer para estar juntos. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Jennifer está increíblemente feliz", asegura una fuente cercana a Jennifer López y a Ben Affleck. "Ella siente que puede ser ella misma con Ben". Esta fuente reveló a PEOPLE que el actor estadounidense de 48 años y la actriz y cantante de origen puertorriqueño, de 51, están dispuestos a viajar para pasar tiempo juntos. Si bien viven en costas opuestas del país, la distancia hasta ahora no ha sido un problema. "Ben estará en Miami por unos días", revela a PEOPLE. "Ellos se están divirtiendo y quieren pasar el mayor tiempo posible juntos". Tras ser captados dándose un beso en un gimnasio en Miami, al parecer 'Bennifer' ha regresado más fuerte que nunca. "Ya no se quieren esconder. Ambos están emocionados sobre su relación", asegura esta fuente a PEOPLE. "Ellos quieren asegurarse de hacer todo lo que pueden para que esto funcione". La estrella de Hustlers recientemente pasó tiempo con Ben en Los Ángeles y —según informó una fuente a PEOPLE— se han mantenido en contacto a diario desde su viaje juntos a Montana. Ben Affleck y Jennifer Lopez Credit: Roy Rochlin/WireImage; John Parra/Getty Images for iHeartRadio SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los protagonistas de las comedias románticas Gigli y Jersey Girl comenzaron su romance en el 2002. Si bien la pareja canceló su boda en el 2004, se han mantenido en contacto a través de los años. "Nosotros no tratamos de tener una relación pública", aseguró López a PEOPLE en el 2006 tras su ruptura con Affleck, admitiendo entonces que la atención constante de la prensa "era mucha presión". JLO y Affleck se reencontraron después de que la actriz y cantante anunciara que había puesto fin a su compromiso con Alex Rodríguez en marzo. El actor y la actriz cubana Ana de Armas anunciaron el fin de su noviazgo en enero. Si bien fuentes aseguran que todo comenzó como una amistad entre JLO y Affleck tras volver a la soltería, al parecer está renaciendo el amor.

