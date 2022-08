Este es el exmonje que casará a Jennifer López y Ben Affleck este fin de semana Jay Shetty, quien ha casado a otras celebridades, será el encargado de unir a Jennifer López y Ben Affleck delante de sus familiares y amigos en su segunda boda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Steve Granitz/FilmMagic ¡Jennifer López y Ben Affleck ya están a las puertas de su segunda boda! Ahora que se supo que la pareja tendrá una ceremonia por todo lo alto este fin de semana, se han ido revelando otros detalles de la ceremonia de tres días, donde la famosa pareja compartirá con sus seres queridos. Algunas de las sorpresas que ya se saben es el nombre de la persona que estará a cargo de casarlos, aunque ya la pareja se unió en matrimonio por lo civil el pasado 17 de julio. "Jennifer López y Ben Affleck contrataron a uno de los oradores motivacionales y entrenadores de vida más reconocidos del mundo, Jay Shetty, para presidir su próxima boda en Georgia", afirmó Page Six. Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Pierre Suu/GC Images El exmonje de 34 años, nacido en Gran Bretaña y quien ha casado a otros famosos, será el encargado de unirlos delante de sus familiares y amigos. De acuerdo con la publicación, Shetty y JLo se conocieron cuando en enero de 2021 colaboraron juntos en un episodio de Conversaciones de entrenadores, una serie de YouTube donde se habla de cultura, comunidad y creatividad. En marzo de 2021, la Diva del Bronx apareció en el podcast On Purpose with Jay Shetty, donde el exmonje entrevista a celebridades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días Page Six reveló que la pareja de famosos se iba a casar por segunda vez. "Va a ser todo sobre JLo. Ben quiere que todo el enfoque esté en ella para su gran día", dijo una fuente cercana. Según la información brindada, el viernes arrancarán con una cena que será una especie de "celebración íntima para familiares y amigos", el sábado se hará la ceremonia y el domingo terminarán celebrando con un picnic y una parrillada junto a sus seres queridos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este es el exmonje que casará a Jennifer López y Ben Affleck este fin de semana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.