Jennifer López y Ben Affleck buscan nueva mansión, Karol G en España y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez y Ben Aflleck visitan una nueva mansión en Pacific Palisades Credit: Photo © 2023 x17/The Grosby Group No dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería ¿Nuevo hogar? Jennifer Lopez y Ben Aflleck visitan una nueva mansión en Pacific Palisades Credit: Photo © 2023 x17/The Grosby Group Jennifer López y Ben Aflleck fotografiados visitando una nueva mansión en Los Ángeles. A juzgar por el rostro de la intérprete de "On the Floor", no quedó tan impresionada con la vivienda. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Mansión de lujo Jennifer Lopez y Ben Aflleck visitan una nueva mansión en Pacific Palisades Credit: Photo © 2023 x17/The Grosby Group La vivienda que visitó Jlo y su esposo está ubicada en Pacific Palisades ¡y es inmensa!. 2 de 7 Ver Todo Pura diversión Hailey Bieber se relaja con amigos en Mexico luego del drama en redes sociales con Selena Gomez Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Luego del drama en redes sociales con Selena Gómez, la esposa de Justin Bieber, Hailey, fue fotografiada divirtiéndose a lo grande con sus amigas en Los Cabos, México. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Atenta con sus fans Karol G deslumbra con su cabello rojo y un conjunto estampado mientras saluda a sus fans españoles Credit: 2023 G3/The Grosby Group Karol G saludando enérgica a sus fans tras su llegada a España. La cantante latina, que acaba de lanzar una polémica colaboración con Shakira, está promocionando su nuevo álbum Mañana será bonito, el cual ya está disponible en todas las plataformas de música. 4 de 7 Ver Todo En la Gran Manzana Selena Gomez sonríe a sus fans cuando llega al estudio de Only Murders in the Building Credit: Backgrid/The Grosby Group Luego de grabar escenas para su nuevo proyecto Only Murders in the Building, en Nueva York, la cantante y actriz Selena Gómez, aprovechó para saludar a sus fans y tomarse algunas fotos del recuerdo junto a ellos. 5 de 7 Ver Todo Nueva embajadora Bella Hadid Named Charlotte Tilbury's Newest Beauty Muse Credit: Yasmin Diba Bella Hadid es la nueva musa de Charlotte Tilbury Beauty. "Estoy tan feliz de confirmar que Bella se une a [la marca]. [Ella] es un ícono de belleza y una innovadora creativa digital. Juntas soñaremos, crearemos, inspiraremos y celebraremos la vida e inspiraremos al mundo", expresó Charlotte Tilbury a través de un comunicado. De esta manera, la modelo de 26 años se une a la impresionante lista de musas de la marca como Kate Moss, Lily James, Michaela Jae Rodriguez, Jourdan Dunn y Han So Hee. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Fotos, fotos! Kristen Stewart poses during a reception by Berlin Mayor Giffey at Rotes Rathaus Credit: Andreas Rentz/Getty Images Kristen Stewart, posó para los fotógrafos durante su visita a la edición núnero 73 del International Film Festival de Berlín. Para la ocasión, la protagonista de Twilight optó por una blusa de seda de LILYSILK y maquillaje natural. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López y Ben Affleck buscan nueva mansión, Karol G en España y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.