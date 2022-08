¡Todo está listo! Así luce la mansión a horas de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck Mesas decoradas al detalle, jardín de ensueño, fuegos artificiales, flores por todos lados... La casa del actor está preparada para la que será la fiesta del amor más esperada del año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parecía que no iba a llegar nunca, y aquí está. Este sábado se casan Jennifer Lopez y Ben Affleck cumpliendo así un sueño interrumpido por ambos durante casi 20 años. Todo está preparado en la mansión de 87 acres del actor en Savannah, Georgia, el lugar donde un día prometieron darse el 'Sí, acepto'. Hoy, esa promesa es una realidad y el lugar donde se volverán a casar después de su boda en Las Vegas luce como si de un cuento de hadas se tratara. Mesas perfectamente adornadas con detalles exquisitos, flores por todos lados y todo en tonalidades pastel y en las diversas paletas de blanco, el color propio del vestido de novia. Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: (Photo by Daniele Venturelli/WireImage) Bajo una enorme carpa frente al agua, se disponen las mesas de los invitados para el banquete, rodeadas de árboles y naturaleza. La casa del actor está en un lugar privilegiado ideal para una boda de este calibre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De la casa principal sale un camino blanco que llevará a la novia a la zona de la ceremonia, ejercida por el monje hindú, Jay Shetty. Allí le esperarán, además de un piano blanco, los invitados y su ya esposo bajo una cubierta decorada con flores y puro romanticismo. Boda JLo y Ben Affleck Preparativos para la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: Grosby group Jennifer Lopez y Ben Affleck Preparativos de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: Grosby Group Jennifer Lopez y Ben Affleck Preparativos de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: Grosby Group En plena naturaleza, la pareja recibirá a sus familiares y amigos más allegados, quienes serán testigos de esta unión tan ansiada. A la ceremonia y banquete excepcional, hay que sumarle la música y los fuegos artificiales ya preparados para sellar por todo lo alto este gran amor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Todo está listo! Así luce la mansión a horas de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.