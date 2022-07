¡Luna de miel en familia! Jennifer López y Ben Affleck se van con sus retoños de vacaciones a París Los recién casados pasearon su amor por las románticas calles de la eterna Ciudad del amor junto a Emme, Violet y Seraphina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su boda en Las Vegas que tomó al mundo por sorpresa, Jennifer López y Ben Affleck continúan disfrutando de su luna de miel. La pareja ahora se encuentra en la Ciudad del amor para celebrar su unión ¡en familia! Los tortolitos llegaron muy bien acompañados a París por sus retoños, con quienes se dejaron ver recorriendo las históricas calles de la capital francesa, según el DailyMail. El viaje familiar parece ser el marco perfecto para que Emme, de 14 años —producto de la unión de López con el cantante Marc Anthony— y Violet, de 16, y Seraphina, de 13 —hijas del actor y la actriz Jennifer Garner— estrechen su vínculo familiar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez, Ben Affleck, Emme Muniz, Seraphina Affleck Credit: Best Image/The Grosby Group Los grandes ausentes del viaje habrían sido Max, el gemelo de López, y Samuel, el hijo de Affleck, quienes no fueron fotografiados con el resto de la familia. Emme Muniz, Seraphina Affleck Credit: Mega/The Grosby Group El sábado, Emme y Violet también presenciaron la boda de sus padres, quienes se casaron en una sencilla ceremonia efectuada en la popular capilla Little White Wedding Chapel de Las Vegas. Además tomaron las fotografías oficiales del soñado enlace que selló una historia de amor que comenzó hace dos décadas y finalmente ha tenido un final feliz. "Fue emotivo, fue un momento emotivo que compartieron", comentó Ryan Wolfe, el ministro encargado de oficiar la ceremonia, a People. "Después de verlos y ver el amor que se tienen, pienso 100 por ciento que durarán. Lo lograrán. Creo que han encontrado a su alma gemela. Realmente creo que fueron hechos el uno para el otro". Y siempre tendrán Las Vegas —y ahora también París.

